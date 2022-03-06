Чеське видання поставило на обкладинку кривавого Путіна

Чеський журнал "RESPEKT" випустив номер, на обкладинці якого закривавлений Путін. Головна стаття випуску – "Війна Путіна проти нашого світу".

У ній йдеться про те, що напавши на Україну президент Росії нагадує деспотичного царя, гопника та Гітлера одночасно.

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Загалом у цьому випуску "RESPEKT" журналісти приділили Україні багато уваги. Чехи демонструють солідарність з Україною та з розумінням загортаються в блакитно-жовті кольори. Інколи й зі сльозами на очах.

Обкладинка видання "RESPEKT":

Ми знаємо, що жителі Чехії підтримують Україну не лише інформаційно, а й допомагають нашим біженцям та надсилають гуманітарну допомогу. Надзвичайно вдячні Чехії за підтримку.

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