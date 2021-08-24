Чеські й словацьке міста підняли українські прапори до Дня Незалежності
Джерело:твітер Посольства України у Чехії
У Чехії та Словаччині долучилися до відзначення 30-річчя Незалежності України. Зокрема, у 6 чеських містах та щонайменше 1 словацькому місті підняли українські прапори.
У Посольстві України у Чехії повідомили, що 24 серпня українські прапори розвіваються в 6 містах.
Читайте також Мер Праги у вишиванці привітав Україну з Днем Незалежності
Прапори України майорять у Чехії на
- мерії Брно,
- мерії Пардубіце,
- обласній раді Пардубицького краю,
- обласній раді Плзенського краю,
- мерії Ліберця,
- мерія Мнєлніка,
- мерія Каданя.
Прапори України у Чехії / Колаж Посольства України
У Словаччині теж підняли український прапор
Окрім того, за інформацією Посольства України у Словаччині, принаймні одне місто у цій країні також підняло український прапор. Синьо-жовтий стяг прикрашає мерію міста Пряшів.
Перший секретар посольства України у Словаччині Андрій Варенков розповів, що такий вияв солідарності здійснили саме в місті, де проживає чисельна українська громада. Він також подякував міській голові Пряшева Андреї Тручановій за стабільну підтримку України.
Український прапор на мерії Пряшева / Фото Посольства України у Словаччині
Текст публікації Посольства України у Словаччині:
Сьогодні, 24 серпня на честь 30 річниці Незалежності України на мерії в м. Пряшів (Східна частина Словаччини) було піднято Прапор України. Приємно, що такий вияв солідарності здійснено саме в місті де проживає чисельна українська громада. Висловлюємо щиру вдячність меру м. Пряшів Андреї Тручановій, за сталу підтримку України.