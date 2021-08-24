Чеські й словацьке міста підняли українські прапори до Дня Незалежності

У Чехії та Словаччині долучилися до відзначення 30-річчя Незалежності України. Зокрема, у 6 чеських містах та щонайменше 1 словацькому місті підняли українські прапори.

У Посольстві України у Чехії повідомили, що 24 серпня українські прапори розвіваються в 6 містах.

Читайте також Мер Праги у вишиванці привітав Україну з Днем Незалежності

Прапори України майорять у Чехії на

мерії Брно,

мерії Пардубіце,

обласній раді Пардубицького краю,

обласній раді Плзенського краю,

мерії Ліберця,

мерія Мнєлніка,

мерія Каданя.



Прапори України у Чехії / Колаж Посольства України

У Словаччині теж підняли український прапор

Окрім того, за інформацією Посольства України у Словаччині, принаймні одне місто у цій країні також підняло український прапор. Синьо-жовтий стяг прикрашає мерію міста Пряшів.

Перший секретар посольства України у Словаччині Андрій Варенков розповів, що такий вияв солідарності здійснили саме в місті, де проживає чисельна українська громада. Він також подякував міській голові Пряшева Андреї Тручановій за стабільну підтримку України.



Український прапор на мерії Пряшева / Фото Посольства України у Словаччині

Текст публікації Посольства України у Словаччині:

З нагоди 30-ї річниці Незалежності привітання Україні надіслали очільники різних країн світу, дипломати та міністри . Вітальні слова надійшли від державного секретаря США Ентоні Блінкена, президента Європейської ради Шарля Мішеля, посла Євросоюзу Матті Маасікаса, міністра закордонних справ Литви Лінаса Лінкевічуса, глави цієї країни у 2009 – 2019 роках Далі Грибаускайте, лідерки Грузії Саломе Зурабішвілі, президентки Молдови Майя Санду й інших.

Сьогодні, 24 серпня на честь 30 річниці Незалежності України на мерії в м. Пряшів (Східна частина Словаччини) було піднято Прапор України. Приємно, що такий вияв солідарності здійснено саме в місті де проживає чисельна українська громада. Висловлюємо щиру вдячність меру м. Пряшів Андреї Тручановій, за сталу підтримку України.