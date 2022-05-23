Чесний курс: за двох Пушиліних дають Моторолу і Гіві

Чувирло на прізвище Пушилін підписало "указ" про курс рубля до гривні у "ДНР" – два рублі за гривню. Тобто, за двох "Пушиліних" дають одного Моторолу та Гіві на додачу (вони в одному комплекті).

Іноді думаю про мотивацію цих персонажів. Зрозуміло, що це все ефект маленьких людей, нікчем, що випадково потрапили у велику політику.

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На стилі

Кажуть, Захарченко та Пушилін ще у 2014 році облаштували собі міні-Межигір'я, копіюючи стилістику та смаки хатинки Януковича. Все як годиться, зі страусами.

Може, у них страуси взагалі з рук до рук ходять, і це їхній тотем? Ледве що, відразу рило в пісок, мовляв, я ні до чого.

Пенсії не буде

Але так не вийде. Спокійна старість на дачі в Переділкіно Пушиліну і Ко не світить.

Він, певне, ще не зрозумів, що вже давно перебуває у списку вбивць. На ньому стільки крові...

Він відправив на забій ні в чому неповинних людей, яких перед тим ще й обдурив. Спочатку 2014 року Пушилін здійснив масовий обман людей, щоб потім, 2022 року послати їх масово на бійню.

На боці Росії воюють неонацисти – дивіться відео: