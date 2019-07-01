Чи доречно проводити референдум про перейменування вулиць Києва: пояснення експерта

Очільник Офісу Президента України Андрій Богдан заявив, що питання скасування перейменування проспектів Степана Бандери і Романа Шухевича у Києві можна вирішити на місцевому референдумі. Однак він не врахував кілька важливих моментів: відсутність відповідного закону і витрати на проведення, які не зовсім є виправданими.

Передусім варто зазначити, що в Україні наразі немає закону про місцеві референдуми. Тому незрозуміло: як же його проводити? У попередньому законі було передбачено, як створюється ініціативна група, скільки треба набрати людей, яка процедура ініціації референдуму тощо.

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Цю тезу у коментарі 24 каналу підтвердив кандидат юридичних наук, юрист Василь Мірошниченко: доки немає нового закону, будь-який референдум не може проводитися в принципі.

Перша сесія нового парламенту буде орієнтовно на початку вересня. Я не чув, щоб хтось вносив такий проект, а його ж іще треба підготувати. І чи схвалить його парламент, теж питання,

– пояснив він.

Експерт додає, що у Європі немає загальної практики вирішення подібних питань на референдумах. Зазвичай питання найменувань вулиць і проспектів вирішує місцева влада.

До того ж, юрист додає: це – дорога процедура. І вартість її проведення у сьогоднішніх умовах не є виправданою.

Я не знаю, може люди забули, що ми перебуваємо у стані війни. Тому зараз витрачати гроші на те, щоб визначити назви вулиць чи проспектів, мені здається, не на часі. Це може спокійно вирішувати місцева влада,

– підсумував експерт.

25 червня Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Київської міської ради щодо перейменування двох проспектів на честь Степана Бандери (повернути назву Московський) та Романа Шухевича (в минулому – генерала Ватутіна).



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