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      Чи доречно проводити референдум про перейменування вулиць Києва: пояснення експерта

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      Андрій Богдан вважає цілком доречним проведення референдуму з цього питання
      Андрій Богдан вважає цілком доречним проведення референдуму з цього питання / Getty Images

      Очільник Офісу Президента України Андрій Богдан заявив, що питання скасування перейменування проспектів Степана Бандери і Романа Шухевича у Києві можна вирішити на місцевому референдумі. Однак він не врахував кілька важливих моментів: відсутність відповідного закону і витрати на проведення, які не зовсім є виправданими.

      Передусім варто зазначити, що в Україні наразі немає закону про місцеві референдуми. Тому незрозуміло: як же його проводити? У попередньому законі було передбачено, як створюється ініціативна група, скільки треба набрати людей, яка процедура ініціації референдуму тощо.

      Читайте також: Декомунізації бути? Чому в Україні скасовують перейменування вулиць

      Цю тезу у коментарі 24 каналу підтвердив кандидат юридичних наук, юрист Василь Мірошниченко: доки немає нового закону, будь-який референдум не може проводитися в принципі.

      Перша сесія нового парламенту буде орієнтовно на початку вересня. Я не чув, щоб хтось вносив такий проект, а його ж іще треба підготувати. І чи схвалить його парламент, теж питання,
      – пояснив він.

      Експерт додає, що у Європі немає загальної практики вирішення подібних питань на референдумах. Зазвичай питання найменувань вулиць і проспектів вирішує місцева влада. 

      До того ж, юрист додає: це – дорога процедура. І вартість її проведення у сьогоднішніх умовах не є виправданою.

      Я не знаю, може люди забули, що ми перебуваємо у стані війни. Тому зараз витрачати гроші на те, щоб визначити назви вулиць чи проспектів, мені здається, не на часі. Це може спокійно вирішувати місцева влада,
      – підсумував експерт.

      25 червня Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Київської міської ради щодо перейменування двох проспектів на честь Степана Бандери (повернути назву Московський) та Романа Шухевича (в минулому – генерала Ватутіна).

      Декомунізація
      Чим відомі люди, чиї імена носять (і носили) згадані проспекти

       

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      Автор: Світлана Попова
      Теги: Новини України Новини політики Декомунізація Андрій Богдан Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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