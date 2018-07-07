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Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування

Чи корисний мед насправді: цікаві факти

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Мед корисний чи ні
Мед корисний чи ні / unsplash.com

Мед не є заміною цукру, він містить сахарозу, глюкозу та фруктозу, яка повільніше всмоктується. Окрім того, його калорійність також є високою.

Про це розповіла дієтолог Альбіна Коміссарова, передає "Обозреватель".

З її слів, мед не є шкідливим продуктом, але й не панацея від усіх хвороб. Кілька чайних ложок цього продукту на день доповнять здоровий раціон.

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Хоча мед містить дуже малу кількість вітамінів В, С, К та фолієвої кислоти, він є чудовим антисептиком. Його необхідно з'їсти понад 100 г за раз, щоб отримати достатню кількість поживних речовин.

Дієтолог розповіла про те, чи можна гріти мед. При нагріванні меду у понад 45 градусів утворюється фермент натуральної діастази, а якщо до 60 градусів і вище – руйнуються вітаміни меду. Тож не варто додавати мед до гарячого чаю – він втратить усі свої корисні властивості.

При нагріванні в меді утворюється проміжний продукт хімічного розкладання цукрів – оксиметилфурфурол, який є в будь-якій випічці, варенні, у печених яблуках. Наразі небезпечний вплив не доведено.

Мед корисний чи ні

При нагріванні меду руйнуються його вітаміни

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Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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