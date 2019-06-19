Чи можуть європейські лідери за спиною України домовитися з Росією: думка експерта
Російська Федерація готує свій сценарій щодо України. Яку сторону у конфлікті підтримає Європа – невідомо. Проте експерти наголошують, що є загроза того, що європейські лідери домовляться з Росією за спиною України.
Таку думку висловив співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник у прямому ефірі 24 каналу.
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За його словами, для європейців є проблемою російсько-українська війна та політика РФ стосовно нашої країни та Заходу.
Тому Україна в жодному разі не повинна допустити ситуації, коли для Заходу буде вигідно зайняти позицію Росії, або країні-агресору підтримати Європу, коли це торкатиметься якоїсь внутрішньої кризи в Україні,
– заявив Мельник.
Росія і Захід зайняли спільну позицію щодо Молдови
"Що стосується можливих домовленостей, то хочу звернути увагу на Молдову – криза там була для всіх несподіванкою, але тоді стався важливий момент для України – в певній ситуації і Росія, і Захід, і США зайняли єдину позицію стосовно цієї країни", – наголосив Мельник.
Варто зазначити, що за словами українських експертів, нова влада у Молдові, де є чимало і проросійських сил, може загрожувати Україні. "Росіяни просувають своїх ставлеників. Відтак, росіяни можуть отримати право розташовувати війська на території Придністров'я і Молдови проти України з цього боку", – заявив експерт Майдану закордонних справ Олексій Куроп'ятник.
Що відомо про кризу у Молдові? Напружена ситуація у Молдові склалася після парламентських виборів, які відбулися у лютому, бо відтоді новообрані депутати не змогли сформувати коаліцію.
Це спровокувало багатотисячні протести у країні 7 червня. Саме тоді був останній день, коли депутати ще мало право сформувати більшість. Люди вийшли на вулиці, щоб не допустити проведення дострокових парламентських виборів.
8 червня Конституційний суд опублікував рішення, в якому було сказано: будь-який акт, ухвалений в парламенті 8 червня і пізніше, буде недійсним. Все – через те, що остаточний термін формування коаліції, робочих органів парламенту та уряду закінчився 7 червня. Відтак єдине конституційне рішення у цій ситуації – розпустити парламент.
Зазначимо, що у формуванні коаліції не брала участь Демократична партія. Вона не визнає зміну влади у Молдові, і саме на її бік став Конституційний суд. Він призначив виконувачем обов’язків президента країни Павла Філіпа. Той розпустив парламент і призначив позачергові вибори в країні на 6 вересня.
Так, у Молдові тиждень панувало двовладдя, проте 15 червня воно завершилося. Новий уряд безперешкодно провів своє перше після кризи засідання у будівлі Кабінету Міністрів. А Конституційний суд скасував рішення про розпуск парламенту.
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