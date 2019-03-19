Чи потрібен мораторій: що ви знаєте про земельну реформу
Земельна реформа – зручне джерело популізму для політиків уже не один рік. Одні лякають зубожінням, інші переконують, що вони ось-ось зроблять усім добре. Перевірте свої знання – наскільки легко зманіпулювати вашою думкою, чи ви цілком в темі?
Журналісти 24 каналу проаналізували висновки економістів та підготували тест на знання земельних маніпуляцій.
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Джерело: 24 канал
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