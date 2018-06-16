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Чи потрібно видаляти зуби мудрості

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Чи потрібно видаляти зуби мудрості
Чи потрібно видаляти зуби мудрості / expres.ua

Проблеми з зубами мудрості можуть провокувати сильний біль. Та й процедура видалення буває дуже довгою і складною, адже відновлення розтягується від кількох днів до кількох тижнів.

Трапляються випадки, коли стоматологи рекомендують пацієнтам утриматися від видалення зуба мудрості, передає "Країна здоров'я".

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Тоді вони пропонують як варіант – ретельне полоскання ротової порожнини з харчовою содою.

Але часто зуб мудрості може вирости під кутом, або хворі зуби мудрості блокують інші зуби або ж навпаки – у такому випадку лікарі рекомендують видалити такий зуб.

Зуби мудрості можуть спричинити чимало "сюрпризів": набряки щелепи, кровотечі, почервоніння ясен та неприємного запаху з рота та навіть раптовий головний біль.

Тож якщо відчуваєте біль і дискомфорт у ротовій порожнині – не відкладайте відвідини хірурга-стоматолога.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

 
Теги: Здорове життя Здоров'я Лікування
Джерело: 24 Канал
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