Чи скасують будівництво "Північного потоку-2": відповідь економіста

Навіть, якщо Україна погодиться на всі умови російського "Газпрому", це не означатиме, що він припинить будівництво скандального газопроводу "Північний потік-2".

Економіст Сергій Фурса у своєму відеоблозі "Фінансова стратегія" розповів, що Росія з власної волі ніколи не відмовиться від "Північного потоку-2".

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"Не варто думати, що якщо ми зараз погодимося на все, він ("Газпром", – 24 канал) відкладе "Північний потік-2". З власної волі – ніколи. І німці не відмовляться від проекту", – заявив Фурса.

За його словами, Німеччині вигідний "Північний потік-2", бо це їхні національні інтереси. А особливо після того, як вони прикрили у себе всю атомну енергетику і закінчують з вугільною. В таких умовах потрібен газ, а їм однаково звідки він буде.

Нам їх не зрозуміти. Вони багаті і думають про свою екології більше, ніж про Путіна з гранатою. Путін далеко, а партія "зелених" поруч. А значить проявляти слабкість і просити про милість, даючи "Газпрому" зараз все, що він хоче, немає сенсу,

– пояснив експерт.

Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія.

Що таке "Північний потік-2"?Це – друга гілка вже наявного "Північного потоку". Його проект передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю у 55 мільярдів кубічних метрів газу на рік. Газопровід будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. Послуги транзиту російського газу до ЄС щороку приносять Україні по 3 мільярди доларів.



Маршрут "Північного потоку-2": карта

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