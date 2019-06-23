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      Чи скасують будівництво "Північного потоку-2": відповідь економіста

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      Чи можуть скасувати "Північний потік-2"
      Чи можуть скасувати "Північний потік-2" / Колаж 24 каналу

      Навіть, якщо Україна погодиться на всі умови російського "Газпрому", це не означатиме, що він припинить будівництво скандального газопроводу "Північний потік-2".

      Економіст Сергій Фурса у своєму відеоблозі "Фінансова стратегія" розповів, що Росія з власної волі ніколи не відмовиться від "Північного потоку-2".

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      "Не варто думати, що якщо ми зараз погодимося на все, він ("Газпром", – 24 канал) відкладе "Північний потік-2". З власної волі – ніколи. І німці не відмовляться від проекту", – заявив Фурса.

      За його словами, Німеччині вигідний "Північний потік-2", бо це їхні національні інтереси. А особливо після того, як вони прикрили у себе всю атомну енергетику і закінчують з вугільною. В таких умовах потрібен газ, а їм однаково звідки він буде.

      Нам їх не зрозуміти. Вони багаті і думають про свою екології більше, ніж про Путіна з гранатою. Путін далеко, а партія "зелених" поруч. А значить проявляти слабкість і просити про милість, даючи "Газпрому" зараз все, що він хоче, немає сенсу,
      – пояснив експерт.

      Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія.

      Що таке "Північний потік-2"?Це – друга гілка вже наявного "Північного потоку". Його проект передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю у 55 мільярдів кубічних метрів газу на рік. Газопровід будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. Послуги транзиту російського газу до ЄС щороку приносять Україні по 3 мільярди доларів.
      маршрут
      Маршрут "Північного потоку-2": карта

      Дивіться повний випуск відеоблогу "Фінансова грамотність":

       

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      Теги: Новини Росії Новини України Відеоблоги Північний потік-2 Газпром Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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