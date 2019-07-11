Чи треба перейменувати Росію на Московію: ваша думка

Ідею перейменувати Росію на Московію висунув радник президента України з політичних питань Микита Потураєв. Він гадає, що це допоможе Росії повернути історичну різноманітність.

Політик також запропонував перейменувати і російську мову, назвавши її руською.

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Можемо на своїх картах почати називати їх там Московія... Вони ж хочуть повернутися до витоків? Давайте ми їм допоможемо – повернемо росіянам різноманітність історичну,

– запропонував Потураєв.

Зауважимо, що Московія – історична назва Великого князівства Московського та Московського царства, прийнята в багатьох країнах Європи. Саме назва Московія фігурує на всіх історичних мапах до перейменування Московського царства на Всеросійську імперію у 1721 році. Після цього назву Московія надалі вживали іноземці поряд з новими назвами Росія і Російська імперія.

Дивіться відео, на якому Потураєв пропонує перейменувати Росію: