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      Чи треба перейменувати Росію на Московію: ваша думка

      669 Читать новость на русском
      Росію пропонують перейменувати на Московію
      Росію пропонують перейменувати на Московію / Novostipmr.com

      Ідею перейменувати Росію на Московію висунув радник президента України з політичних питань Микита Потураєв. Він гадає, що це допоможе Росії повернути історичну різноманітність.

      Політик також запропонував перейменувати і російську мову, назвавши її руською.

      Проходьте також опитування: Ким є Росія для України і Грузії

      Можемо на своїх картах почати називати їх там Московія... Вони ж хочуть повернутися до витоків? Давайте ми їм допоможемо – повернемо росіянам різноманітність історичну,
      – запропонував Потураєв.

      Зауважимо, що Московія – історична назва Великого князівства Московського та Московського царства, прийнята в багатьох країнах Європи. Саме назва Московія фігурує на всіх історичних мапах до перейменування Московського царства на Всеросійську імперію у 1721 році. Після цього назву Московія надалі вживали іноземці поряд з новими назвами Росія і Російська імперія.

      Дивіться відео, на якому Потураєв пропонує перейменувати Росію:

       

       

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      Теги: Новини України Історія Новини політики Опитування 24 Україна – Росія Новини Росії Володимир Зеленський мовне питання
      Джерело: 24 канал
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