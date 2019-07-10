Ким є Росія для України і Грузії: ваша думка

В України та Грузії – схожі історії, адже частини цих країн є окупованими Росією. А ще останнім часом Росія стала причиною зростання напруги в медіапросторах та як наслідок – у суспільствах обох держав.

Так, 8 липня журналіст грузинського телеканалу "Руставі-2" Георгій Габунія в ефірі обматюкав президента Росії Володимира Путіна. Це сталось на хвилі антиросійських настроїв у Грузії після візиту та витівки в парламенті країни депутата Держдуми Сергія Гаврилова. Останній не визнає Абхазію та Північну Осетію частинами Грузії та ще й умудрився всістися у крісло парламенту Грузії та російською мовою проводити засідання Міжпарламентської православної асамблеї.

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Грузинська влада засудила дії журналіста, але з роботи його не звільнили, лише відсторонили на 2 місяці. Держдума Росії пригрозила країні санкціями через вчинок журналіста.

А в Україні 7 липня розгорівся скандал довкола запланованого на 15 липня телемосту "Надо поговорить"? Його мали провести український NewsOne та російський пропагандистський "Росія 24". Запланований телеміст розкритикували українці, які навіть вийшли з протестами на вулиці, та президент Володимир Зеленський.

Згодом NewsOne заявив, що скасовує телеміст і назвав причинами "прямі погрози фізичною розправою щодо журналістів та їхніх близьких". При цьому "Росія 24" заявила, що не бачить підстав для скасування телемосту.

Зауважимо! 24 канал планує провести безпрецедентний телеміст із грузинським телеканалом Руставі-2.