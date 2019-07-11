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      Радник Зеленського пропонує перейменувати Росію

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      Потураєв пропонує перейменувати Росію та російську мову в Україні
      Потураєв пропонує перейменувати Росію та російську мову в Україні / media.slovoidilo.ua

      Радник Зеленського з політичних питань Микита Потураєв запропонував перейменувати Російську Федерацію на Московію. Це допоможе їй "повернути історичну різноманітність".

      Таку заяву радник українського президента зробив в ефірі YouTube-каналу Ukrlife.TV. Зокрема, він пропонує перейменувати не лише назву самої Росії, а й російської мови.

      Читайте також: Зеленський озвучив свою позицію щодо російської мови на Донбасі

      Можемо на своїх картах почати називати їх там Московія... Вони ж хочуть повернутися до витоків? Давайте ми їм допоможемо - повернемо росіянам різноманітність історичну,
      – наголосив Потураєв.

      Щодо російської мови, то радник Зеленського висловив пропозицію називати її руською.

      "Ми взагалі її (мову, – 24 канал) повинні перейменувати. Наприклад, сказати, що у нас в Україні руська мова, а там (у РФ, – 24 канал) – російська", – додав він.

      Потураєв пропонує змінити назву Росії на історичну: відео

       

      Що про російську мову кажуть в Офісі Президента?Очільник Офісу Президента Андрій Богдан запропонував надати російській мові статус регіональної на Донбасі. Водночас, державною в Україні має бути одна мова – українська. Реакція суспільства та політиків не забарилася. Наприклад, віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко заявив, що вважає ідею російської мови як регіональної спрямованою на штучне розділення українців.

      Згодом представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук сказав, що вислів Богдана щодо надання російській статусу регіональної мові на Донбасі – це його особиста думка, але аж ніяк не президента чи його партії "Слуга народу".

      мовне питання в україні
      Як суспільство бачить "мовне питання" / Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Історія Новини Росії мовне питання Президент України Україна – Росія Володимир Зеленський
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