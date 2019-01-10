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      Чи варто очікувати на другу хвилю грипу в Україні: думка експерта

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      Ситуація щодо захворюваності на грип по Україні досить спокійна. Епідеміологічний поріг незначно перевищено лише в Київській та Житомирській областях, решта території перебуває на 17,5 % нижче порогу.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу завiдувачка вiддiлу грипу та ГРВI Центру громадського здоров'я Оксана Артемчук.

      Читайте також: Грип – смертельно небезпечний: як уберегтися?

      Вона зазначила, що українцям варто вакцинуватися, аби вберегти себе від захворювання.

      Щеплення можна зробити протягом усього епідеміологічного сезону. В березні-квітні, за моїми прогнозами, може бути друга хвиля грипу. Тому, звичайно, потрібно вакцинуватися, щоб вберегти своє здоров'я,
      – наголосила Оксана Артемчук.

      Також вона підкреслила, що вакцина не захищає від ГРВІ, вона захищає лише від грипу, який є найбільш серйозним захворюванням із всієї групи гострих респіарторних вірусних інфекцій.

      Артемчук нагадала, що не варто плутати грип та ГРВІ, відтак, пояснила їхню різницю:

      1. Грип характеризується високими цифрами температури та гострим раптовим початком. Людина може чітко вказати, коли вона захворіла. Сильний головний біль, можливі виснажливий кашель та біль за грудиною.
      2. Для ГРВІ хараткерні нежить, біль у горлі. Початок хвороби млявий, поступовий. Цифри температури не високі.

      симптоми грипу та грві
      Симптоми грипу та застуди

      Нагадаємо, у Чернігові 8 січня через ускладнення від грипу померли вагітна жінка і чоловік.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я. 

      Теги: Новини України Здоров'я Грип в Україні
      Джерело: 24 Канал
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