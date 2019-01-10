Чи варто очікувати на другу хвилю грипу в Україні: думка експерта
Ситуація щодо захворюваності на грип по Україні досить спокійна. Епідеміологічний поріг незначно перевищено лише в Київській та Житомирській областях, решта території перебуває на 17,5 % нижче порогу.
Про це у прямому ефірі 24 каналу завiдувачка вiддiлу грипу та ГРВI Центру громадського здоров'я Оксана Артемчук.
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Вона зазначила, що українцям варто вакцинуватися, аби вберегти себе від захворювання.
Щеплення можна зробити протягом усього епідеміологічного сезону. В березні-квітні, за моїми прогнозами, може бути друга хвиля грипу. Тому, звичайно, потрібно вакцинуватися, щоб вберегти своє здоров'я,
– наголосила Оксана Артемчук.
Також вона підкреслила, що вакцина не захищає від ГРВІ, вона захищає лише від грипу, який є найбільш серйозним захворюванням із всієї групи гострих респіарторних вірусних інфекцій.
Артемчук нагадала, що не варто плутати грип та ГРВІ, відтак, пояснила їхню різницю:
- Грип характеризується високими цифрами температури та гострим раптовим початком. Людина може чітко вказати, коли вона захворіла. Сильний головний біль, можливі виснажливий кашель та біль за грудиною.
- Для ГРВІ хараткерні нежить, біль у горлі. Початок хвороби млявий, поступовий. Цифри температури не високі.
Нагадаємо, у Чернігові 8 січня через ускладнення від грипу померли вагітна жінка і чоловік.
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