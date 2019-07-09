Чи варто скасовувати парад на День Незалежності: ваша думка

Параду на День Незалежності не буде – Президент Володимир Зеленський пропонує натомість виділити 300 мільйонів гривень для премії українським військовим. Україна цю дату відзначатиме, однак у "новому форматі".

Глава держави назвав щорічний військовий парад "помпезним і точно недешевим". Тому гроші, які мали йти на його організацію, передадуть військовим – мовиться про 300 мільйонів гривень.

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За словами Володимира Зеленського, премії отримають і "солдати строкової служби, сержанти, офіцери – всі". Він наголосив, що обов’язково гроші виділять військовим, які виконують завдання в зоні проведення операції Об’єданих сил.

Водночас Зеленський запевнив, що святкування Дня Незалежності відбудеться – однак у новому форматі.

Зазначимо, минулорічний парад з нагоди 27-ї річниці Незалежності України та 100-ї річниці відродження Української державності мав назву "Марш нової армії". У ньому взяли участь понад 4,5 тисячі військовослужбовців та 250 одиниць військової техніки .

Як ви ставитесь до такого рішення Володимира Зеленського?