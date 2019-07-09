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      Чи варто скасовувати парад на День Незалежності: ваша думка

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      Чи варто скасовувати парад на День Незалежності
      Чи варто скасовувати парад на День Незалежності / 24 канал

      Параду на День Незалежності не буде – Президент Володимир Зеленський пропонує натомість виділити 300 мільйонів гривень для премії українським військовим. Україна цю дату відзначатиме, однак у "новому форматі".

      Глава держави назвав щорічний військовий парад "помпезним і точно недешевим". Тому гроші, які мали йти на його організацію, передадуть військовим – мовиться про 300 мільйонів гривень.

      Важливо: Зеленський назвав термін, коли очікує завершення війни на Донбасі

      За словами Володимира Зеленського, премії отримають і "солдати строкової служби, сержанти, офіцери – всі". Він наголосив, що обов’язково гроші виділять військовим, які виконують завдання в зоні проведення операції Об’єданих сил.

      Водночас Зеленський запевнив, що святкування Дня Незалежності відбудеться – однак у новому форматі.

      Зазначимо, минулорічний парад з нагоди 27-ї річниці Незалежності України та 100-ї річниці відродження Української державності мав назву "Марш нової армії". У ньому взяли участь понад 4,5 тисячі військовослужбовців та 250 одиниць військової техніки.

      Як ви ставитесь до такого рішення Володимира Зеленського? 

       

       

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президент України День Незалежності Опитування 24
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