Через масштабну пожежу у Чилі згоріли пів тисячі будинків: моторошні кадри

У чилійському місті Вінья-дель-Мар вирує масштабна пожежа. Вона почалася у лісі за містом, але через сильний вітер вогонь перекинувся на населений пункт.

Малозабезпечені сім'ї залишилися без житла

Через пожежу у курортному місті влада оголосила режим надзвичайної ситуації. Рятувальники продовжують працювати над ліквідацією загоряння. Наразі відомо про 3 епіцентри.

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Унаслідок масштабного вогню, який охопив велику територію, згоріли вже понад 500 будинків, які були розташовані на околиці міста. Більшість з них – дерев'яні. У них жили малозабезпечені громадяни. Однак серед зруйнованих домівок є і багатоповерхівки.

На відео з місця події видно, як горять будинки. У темну пору доби в місті яскраво через сильний вогонь.

Дивіться відео потужної пожежі у Чилі:

Вогонь поширюється у сторону багатоповерхівок: відео

Через сильний вогонь небо стало помаранчевим: відео

Задимлення від сильної пожежі вдень: відео

Міністерка внутрішніх справ Чилі Кароліна Тоа заявила, що до гасіння пожежі залучили 11 пожежних бригад, 10 гелікоптерів і 2 літаки.

Наразі відомо про щонайменше 2 жертв. Інформації про постраждалих ще немає.

Наслідки пожежі у Чилі / Фото FK, соцмережі