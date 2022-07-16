У Чилі спіймали 5-метрового оселедцевого короля: рибу вважають провісником катастроф

У Чилі рибалки виловили гігантського оселедцевого короля. Ця риба майже ніколи не з'являється на поверхні та вважається передвісником катастроф.

П'ятиметрову рибину спіймали поблизу портового міста Аріка. Воно розташоване біля кордону Чилі з Перу.

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Що відомо про оселедцевого короля

Оселедцевого короля також називають риба-весло. Її довжина може сягати 11 метрів, а вага – 250 кілограмів. Визнана найдовшою кістковою рибою у світі та занесена до Книги рекордів Гіннеса. Сріблясті морські істоти мешкають у тропічних зонах Середземномор'я, Тихого, Атлантичного та Індійського океанів.

Зазвичай риба живе на глибині до 1000 метрів. Якщо вона спливає на поверхню, це вважається поганим знаком. Річ у тім, що неодноразово після цього починалися стихійні лиха та інші катастрофи. До прикладу, 2011 року десятки таких рибин помітили у Японії, перед смертоносним землетрусом у Фукусімі. Саме тому її охрестили передвісником біди.

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У Чилі спіймали гігантського оселедцевого короля: дивіться відео