Не кількістю, а якістю: Наєв пояснив відмінність командира ЗСУ від командирів радянської школи

Сергій Наєв пояснив, чим командир ЗСУ відрізняється від командира радянської школи. Він зауважив, що варто пригадати цілий комплекс заходів.

Нова система підготовки у ЗСУ розпочалася у 2014 році. Воїнів готували, враховуючи досвід, який ЗСУ набули під час АТО та ООС. Пріоритет – вміння командирів усіх рівнів ухвалювати рішення.

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Зокрема:

організували проведення бойових тактичних навчань;

запровадили систему бригадних тактичних навчань.

Усі процеси відбувалися на основі стандартів НАТО. Воїнів навчали в умовах, максимально наближених до бойових.

На перший план вийшло вміння воїнів воювати не кількістю, а якістю.

І найголовніше — на відміну від радянської школи, де підлеглим ставлять завдання виконати наказ за будь-яку ціну — у ЗСУ командир має право сам ухвалювати рішення під час бою, залежно від ситуації, що склалася, якщо його рішення не ставить під загрозу виконання основного завдання,

– заявив Наєв.

Командирів навчають:

шукати нові нестандартні рішення;

мислити творчо;

проявляти ініціативу;

обґрунтовано ухвалювати управлінські рішення;

нести персональну відповідальність за ці рішення.

Україні вдалося побудувати сильну школу командирів. Мовиться як про командирів відділень, так і вищого військового керівництва.

Українські захисники професійно та ефективно оберігають рідну землю від російських окупантів. "Друга армія світу" вичерпує запаси озброєння, які робили упродовж десятиліть. Ворогу завдають колосальних втрат. Щодня Росія втрачає сотні загарбників.