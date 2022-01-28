Чим менше панікуватимуть, тим більше гривня стабілізуватиметься, – Арахамія

Економічна ситуація, зокрема курс гривні, тісно пов'язана з настроями українців. Про це глава фракції "Слуга народу" сказав на брифінгу

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За словами Арахамії, чим більше реакцій на інформаційні кампанії, тим більше просідатиме гривня. Тобто якщо люди будуть забирати депозити, зменшувати споживання. Політик назвав це звичайним ринковим процесом попиту та пропозиції.

Чим менше люди панікуватимуть, тим більше гривня стабілізуватиметься,

– наголосив Арахамія.

Є плюси

Водночас Арахамія зауважив, що Україна наразі активно використовує ситуацію в міжнародній політиці на свою користь.

Через загрози ескалації кількість наших міжнародних контактів із ключовими союзниками зросла. Є розмови про фінансові та інвестиційні справи. Також залучають ресурси для розвитку України.

Вплив загроз на економіку

У січні в інформаційному просторі значно побільшало інформації про ймовірний напад Росії. Про це попереджає американська й українська розвідка. Припускають, що держава-агресорка може атакувати в лютому. Проте влада закликає громадян не панікувати, а зберігати спокій.

Така ситуація дійсно впливає на економіку. Наприклад, 27 січня курс долара виріс до максимуму з 2015 року. Національний банк встановив офіційний курс на рівні 28,98 гривні за долар.

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Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.