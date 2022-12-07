Зовсім інший рівень, – військовий експерт оцінив безпілотники, якими вдарили по аеродромах Росії

Лінія фронту тепер проходить не лише по території України. У російських окупантів, за понад 600 кілометрів, вибухають аеродроми.

Укроборонпром може робити польотні випробування своїх дронів такого формату як Shahed 136. Про це для 24 каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний.

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"Момент в тому, що технологічно безпілотники дуже прості. У нас немає жодних санкційних обмежень. Ми можемо купувати чипи, програмне забезпечення, можемо користуватися системами GPS. Є можливість купувати двигуни в Австрії або виробляти самі", – сказав експерт.

Війна на російській території

Нарожний зазначив, що він не бачив цього безпілотника, а лише читав про нього. Дрон обмежений лише кількістю палива, тому, як сказав Нарожний, пролетіти тисячу чи півтори тисячі кілометрів і донести від 50 до 100 кілограмів вибухівки не становить технологічної проблеми.

Думаю, такі дрони падатимуть на всіх військових аеродромах Росії, підпалюватимуть нафтобази, нищитимуть стратегічні ракетоносії. Для мене було шоком, що на "Енгельсі" у росіян немає ешелонованої системи ППО. Дрони легко пролетіли й пошкодили все, що можна пошкодити. Ми б'ємо їх на їхній території, – сказав експерт.

Україна може виготовляти двигуни для безпілотників

Російські ЗМІ повідомили, що атака була не українськими дронами, а радянськими Ту-141. За словами Нарожного, таке озброєння у нас є і його використовували як тестові цілі для ППО. Відтак, безпілотники немає сенсу модернізовувати.

"Швидкість безпілотників могла становити до 750 кілометрів за годину. Це зовсім інший технологічний рівень. Це швидкість турбореактивного двигуна, який використовують в крилатих ракетах. У нас є підприємство "Мотор Січ", яке на потік може поставити виробництво таких двигунів", – вважає Нарожний.

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У Росії продовжуватимуться вибухи

У Financial Times повідомили, що Україна тепер не має обмежень щодо відстані ударів. Про це виданню розповів радник українського уряду з питань оборони. Однак наразі невідомо, що саме спричинило вибухи.

"Напади повторюються. У нас немає обмежень на відстань, і незабаром ми зможемо досягти всіх цілей всередині Росії – в тому числі в Сибіру", – зазначив чиновник.