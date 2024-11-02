Понад 7 тисяч бійців КНДР перебувають біля кордону з Україною: в ГУР розповіли, чим їх озброїли

Напередодні стало відомо, що КНДР відправила своїх військових до Росії для участі у війні. Наразі поблизу кордону з Україною перебувають понад 7 тисяч північнокорейський військових.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР МО України. У розвідці зауважили, що солдатів КНДР було споряджено "по-піхотному".

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Чим Росія озброїла солдатів з КНДР

В останній тиждень жовтня 2024 року держава-агресор Росія перекинула з приморського краю до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії КНДР,

– йдеться у повідомленні.

У ГУР зазначили, що щонайменше 28 військово-транспортних бортів Повітряно-космічних сил Росії було залучено для переміщення північнокорейських військових.

"КНДРівців Москва озброїла, зокрема, 60 міліметровими мінометами, автоматами АК-12, кулеметами РПК/ПКМ, снайперськими гвинтівками СВД/СВЧ, ПТРК “Фєнікс” та РПГ-7", – розповіли в ГУР.

У розвідці також поділилися, що частині північнокорейських солдатів видали небагато приладів нічного бачення, тепловізорів, коліматорних прицілів та біноклів.

У ГУР також нагадали, що підготовка військових з КНДР, яких країна-агресорка хоче задіяти у війні проти України, проходить на п'яти полігонах, що розташовані на далекому сході Росії.