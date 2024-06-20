Рекрутинг vs ТЦК: які нові підходи потрібні, аби мобілізувати людей до армії

Станом на сьогодні в Україні існує два типи підходів до мобілізації, які конкурують між собою: рекрутинг та ТЦК. У цьому питанні представникам ТЦК та СП є чого повчитися в "Азову".

Що безпосередньо впливає на рекрутинг до військового підрозділу? Внутрішні процеси в підрозділі і професійність команди рекрутингового центру. А також імідж підрозділу, який здобувається протягом тривалого часу.

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Рекрутинг – це не білборди та плакати

Підготовка новобранців і спеціалістів, правильне планування, системність, успіхи на фронті та кількість втрат особового складу, професійність командирів, забезпечення, належна та професійна медицина, опіка про сім'ї військовослужбовців, спілкування після звільнення та багато іншого – усе це досягається роками роботи.

Варто чітко усвідомлювати, що рекрутинг – це не білборди чи плакати. Це створення "мілітарі-ком'юніті". Це відповідь на питання: чи рекомендують наші бійці доєднатися до підрозділу своїм друзям та знайомим? Чи пишаються тим, що проходять службу в цьому підрозділі та чи пов'язані їх старання в службі з правом на носіння шеврона. Як відрізняється те, що цивільний бачить на картинці, і те, як що є насправді (не буду критикувати деякі навчальні центри).

Також важливі постійний аналіз даних та впровадження рішень для автоматизації робочих процесів, використання програмних рішень для досягнення цілей. Консультації та взаємодія з бізнесом, прийняття їхніх методів роботи.

А ще взаємодія з пресслужбою, медійниками, численні запити щодо розміщення реклами. Клопітка робота з навчання персоналу.

І, на додачу, робота з документами та постійна боротьба з бюрократією. Пошук компаній, державних установ, підприємств, котрі можуть допомагати. Робота з навчальними закладами, проведення вишколів, лекцій для цивільних та інше…

Усе це взаємопов'язано: і загальна робота підрозділу, так і те, що ми показуємо і розказуємо для залучення новобранців. Не може рекрутинг працювати сам по собі, без взаємодії з підрозділом. Якщо так трапляється, то люди масово починають тікати. Від себе додам, що може треба провести аналіз компетентними органами, чому в одних підрозділах люди служать роками, а з інших масово тікають через пів року?

Потрібно створювати такі умови, з яких бійці не хочуть йти

Важливим є не лише набрати, а й втримати кадри. Створити такі умови, при яких бійці не захочуть йти. Внутрішня конкуренція між підрозділами в складі однієї військової частини, нагородження особового складу, їхній кар'єрний ріст відповідно до знань та вмінь, військові звання та купа інших методів. Не бути байдужим до сімейних проблем, які накопичуються з роками служби. Почути, зрозуміти, допомогти.

Є проблеми, які й досі не вирішені. При оформленні на контрактну службу є величезна кількість бюрократичних дурниць (довідок, сертифікатів, аналізів та інше) без яких реально можна обійтися, або спростити їх. Попри дефіцит боєприпасів, "калібру А4" у нас вдосталь. Ми країна, де рівень диджиталізації такий, що нам можуть позаздрити багато розвинутих держав Західного світу. Потрібно приймати швидкі рішення про спрощення процедури, але звісно не в сторону зменшення якості.

Як можна розв'язати проблему з мобілізацією

Є три варіанти розвитку подій:

ми відповідаємо цим критеріям, які озвучуємо. Працюємо над помилками, якщо вони є, вдосконалюємось, навчаємось, прислухаємось, проводимо селекцію особового складу, намагаємося забезпечити всім необхідним своїх бійців.

брешемо і вкладаємо купу грошей в рекламу.

геть нічого не робимо і чекаємо, поки нам дадуть поповнення.

Нам потрібні нові підходи: наполегливість у пошуку, адаптивність до сьогодення. Наприклад, кампанія "Війську потрібні різні професії". Цей проєкт був вперше створений бригадою "Азов" спільно з сайтом пошуку роботи Work.ua, а сьогодні його уже доволі успішно використовують всі Сили оборони.

Тут і криється основна відмінність рекрутингу від ТЦК. Ми шукаємо нові підходи, мотивуємо, вдосконалюємось, працюємо над помилками. А хтось просто ловить на вулиці людину, забирає у центр комплектації, і ось тобі +1 солдат. Буде він воювати чи ні – це вже не проблема "людоловів", які зловили чоловіка, що намагався не попадатись через страх невизначеності. Проблема у тому, що ТЦК не змінює свої "совєтські" підходи. Вони не гнучкі, не навчаються, діють шаблонно. Їм байдуже на мотивацію людей. Там служать люди з бойових підрозділів, але вони не дотичні до них. У них основна задача – доставити мобілізованого в точку призначення, і приглядати, щоб по дорозі він не втік.

Я свідомо не пишу про купу проблем з корупцією, неадекватною поведінкою деяких представників. Пишу не про це. Я не маю за мету дискредитувати ТЦК і впевнений, що перемогти ворога ми можемо лише нашим розумом, та єдністю. Але вважаю, що російські ІПСО мають хороший ґрунт для свого впливу в Україні через класичні "совєтські" підходи до мобілізації.

Треба проводити консультації з бізнесом, круглі столи з рекламниками, журналістами, ІТ-шинками, продюсерами. Створювати відповідний професійний контент. Розуміти та докладати зусиль для мотивації цивільного йти на військову службу.

У 2016 році згідно з організаційно-штатної структури був створений унікальний центр комплектування ОЗСП "Азов" НГУ, який я мав за честь очолити.

Викликів було чимало: російська пропаганда стосовно нас не зупинялась, і ми не комплектувались мобілізованими. Військкомати працювали на ЗСУ і призивали до Національної гвардії України лише строковиків, яких у нас не було.

На той час ми були загоном спецпризначення і комплектувались виключно контрактниками.

Вихід у нас був лише один – розпочати повноцінно та системно рекрутувати вмотивованих, придатних до військової служби за контрактом громадян України та робити з них професійних військових.

Сьогодні ми теж комплектуємось добровольцями: ті, хто хоче на контракт; ті, хто прийшов до нас, але хоче по мобілізації (їх направляємо до ТЦК, потім навчальний центр і до нас) і ті, хто по переводу з інших в/ч.

Ми розуміємо, які зусилля варто прикласти, щоб забезпечити комплектування підрозділу. Ми розуміємо, що найцінніший ресурс, який у нас є, це люди. "Азов" вже понад 8 років успішно займається рекрутингом. Сьогодні кожен наш новобранець може максимально зрозуміло, прозоро та швидко знайти своє місце в нашій бригаді.