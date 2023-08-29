В ОК "Південь" пояснили важливість звільнення Роботиного
Міноборони України 28 серпня офіційно підтвердило повне звільнення села Роботине у Запорізькій області. Наталія Гуменюк пояснила, що визволення села має в тому числі й дуже потужний психологічний тиск на ворога.
Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону заявила, що для України важливий кожен населений пункт, який визволяють наші сили оборони. Адже люди, які перебували в окупації відчувають це на собі, пише 24 Канал.
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До речі, Роботине окупанти захопили у березні 2022 року. З того часу люди в населеному пункті жили під окупацією ворога.
Яке значення визволення Роботиного
Саме просування сил оборони – це дуже потужний психологічний тиск на ворога, а в умовах гібридної війни – це теж зброя,
– пояснила речниця Сил оборони півдня.
Вона додала, що будь-який населений пункт – це можливість закріпитися і навколо нього побудувати додаткові рубежі своєї оборони для того, щоб:
- не бути вибитими звідти;
- міцніше і точніше націлюватись на подальшу оборону ворога.
"Третій компонент, коли ворог вибитий з населеного пункту, він змушений переходити на наступні позиції, позначаючи ті місця, де він зосереджується", – пояснила Гуменюк.
Яке значення має визволення Роботиного на Запоріжжі
- 28 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що наші військові повністю визволили Роботине від російських окупантів.
- Посадовиця додала, що українські військовослужбовці продовжують рух південно-східніше населеного пункту та південніше Малої Токмачки. Наші бійці просуваються на напрямках Новоданилівки, Новопрокопівки та Малої Токмачки, Очереватого. За словами Маляр, росіяни намагаються усіма силами зупинити рух українських військових.
- Варто зауважити, що Роботине відкриває ЗСУ можливість оточити Токмак, що за 20 кілометрів. Далі наші військові можуть просунутись на Мелітополь та Бердянськ.
- Росіяни перекидають свої сили на південь, адже вони хочуть завадити просуванню наших військових до Токмака, який є дуже важливим логістичним та опорним центром. Зокрема, з Криму і через Токмак проходить залізнична гілка.