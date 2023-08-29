В ОК "Південь" пояснили важливість звільнення Роботиного

Міноборони України 28 серпня офіційно підтвердило повне звільнення села Роботине у Запорізькій області. Наталія Гуменюк пояснила, що визволення села має в тому числі й дуже потужний психологічний тиск на ворога.

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону заявила, що для України важливий кожен населений пункт, який визволяють наші сили оборони. Адже люди, які перебували в окупації відчувають це на собі, пише 24 Канал.

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До речі, Роботине окупанти захопили у березні 2022 року. З того часу люди в населеному пункті жили під окупацією ворога.

Яке значення визволення Роботиного

Саме просування сил оборони – це дуже потужний психологічний тиск на ворога, а в умовах гібридної війни – це теж зброя,

– пояснила речниця Сил оборони півдня.

Вона додала, що будь-який населений пункт – це можливість закріпитися і навколо нього побудувати додаткові рубежі своєї оборони для того, щоб:

не бути вибитими звідти;

міцніше і точніше націлюватись на подальшу оборону ворога.

"Третій компонент, коли ворог вибитий з населеного пункту, він змушений переходити на наступні позиції, позначаючи ті місця, де він зосереджується", – пояснила Гуменюк.

Яке значення має визволення Роботиного на Запоріжжі