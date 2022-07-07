Радянська постсовкова армія, життя солдата там нічого не варте, – Сенцов про росіян в Україні

російська армія дійсно велика, але це не "друга армія світу". Там просто бездумно кидають військових у бій, бо їхні життя нічого не варті. Водночас Україна береже своїх воїнів.

Про це 24 каналу розповів український режисер та воїн ЗСУ Олег Сенцов. Він каже, що російська армія велика за розміром, вона має багато військової техніки, снарядів та людей.

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За його словами, це така радянська постсовкова армія, яка трохи зверху зробила "макіяж".

Обладнання в них трохи нове, трохи старе, але підхід точно старий – це радянське централізоване "вперед", життя солдата там нічого не варте,

– пояснює Сенцов.

Він каже, що окупанти так і воюють, і через це – це не армія, яку б всі боялися. "Це не друга армія світу, можливо, хіба за розміром, але точно не за боєздатністю", – додав він.

"Росіяни пруть і пруть, бо це орда, їх більше. Ми вже перемололи багато їх особового складу та техніки, і продовжуємо це робити", – сказав Сенцов.

Українська армія набагато краща

Режисер розповів, що будь-який наш бойовий підрозділ будь-якого напрямку – чи то артилеристи, чи танкісти, чи піхотинці – завжди кращий, ніж російський.

Сенцов наголошує, що переважно українці кращі, просто росіян більше в живій силі та техніці. Але їхні танки ЗСУ спалюють, літаки збивають, склади знищують, а піхоту вбивають.

На його думку, окупанти вже доходять до критичної точки, коли будуть не в змозі атакувати через брак сил. Водночас українські військові потрохи накопичують сили, бережуть техніку та людей, які воюють.

Наші підходи до ведення війни кардинально інші. В нас більше маневреності простору для прийняття рішень. Бо на місці командиру чи офіцеру видніше, ніж Генштабу. І це дає добрий результат,

– відповів Сенцов.

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Втрати окупантів станом на 7 липня

Від початку повномасштабного вторгнення нашим захисникам і захисницям вдалось відправити на той світ 36 650 російських бійців. Упродовж минулої доби лави "двохсотих" поповнили 150 загарбників.

Крім того, у ворога скорочується кількість техніки, хоч у нього її ще дуже багато. Втім, на брухт уже вдалось перетворити 1602 танки, 3797 бойових броньованих машин, 815 артилерійських систем, 247 РСЗВ, а також 107 засобів ППО.