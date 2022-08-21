Окупанти обстріляли естакаду на ЗАЕС: в ОВА розповіли, наскільки це небезпечно

росіяни постійно обстрілюють Запорізьку АЕС в окупованому Енергодарі. Вони 20 серпня пошкодили естакаду, якою працівники потрапляли з спецкорпусів до енергоблоків.

Про це розповів очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Він зазначив, що на атомній станції важливий кожен об'єкт.

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"Вихід навіть маленької деталі ускладнює функціонування всієї станції. На щастя, пошкоджена естакада не є об'єктом інфраструктури блоків чи обладнання, що було б набагато небезпечніше", – сказав Старух.

Підготовка до візиту МАГАТЕ

За словами очільника ОДА, ситуація на Запорізькій АЕС все ще дуже складна. Працівники станції вживають можливих заходів.

У таких обставинах продовжується підготовка до візиту наглядової місії МАГАТЕ, аби забезпечити їй безпеку для контролю ситуації на ЗАЕС,

– зазначив Старух.

Він додав, що безпека залежить від дотримання росією принципів ядерної безпеки та здорового глузду.

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Що робити у разі небезпеки

Міністерство охорони здоров'я опублікували алгоритм дій у разі радіаційної загрози. Якщо катастрофа трапиться, то людям необхідно приймати калій йодид. Робити це слід за 6 годин і менше до надходження радіоактивної хмари або ж під час її надходження впродовж наступних 6 годин.

У МОН радять розраховувати такі дози:

дітям до 1 місяця – 16 міліграмів;

дітям від 1 місяця до 3 років – 32 міліграми;

дітям від 3 до 12 років – 62,5 міліграма;

дорослим до 40 років та дітям від 13 років, вагітним й тим, що годують грудьми – 125 міліграмів.

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