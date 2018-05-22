Чим горілка корисніша за інші алкогольні напої: відповідь лікаря

Кандидат медичних наук Анатолій Печінка переконаний, що горілка є набагато корисніша за інші алкогольні напої. Все через процес її виготовлення.

Він зазначив, що під час її виготовлення не використовують барвників та ароматизаторів на відміну від коньяку чи віскі, пише "Сегодня".

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Коньяк може містити палений цукор, сивушні масла, альдегіди, а віскі – барвники та стабілізатори смаку. Він зазначив, що такі напої є низькоякісними.

Через етанол, які вони містять, людина швидше п’яніє, а велика його кількість спричиняє інтоксикацію. З такого боку горілка набагато безпечніша.

Проте під час її виробництва можуть використовувати метанол – смертельний для людини спирт, який майже не відрізняється від етанолу. Таким чином фальсифікована печінка стає смертельно небезпечною для здоров’я.

Проте навіть якщо горілку виготовити за всіма стандартами, вона все ж шкідлива для печінки.

"Регулярне вживання цього спиртного напою навіть в невеликих кількостях неминуче призводить до розвитку алкогольної залежності, алкогольного гепатиту і навіть цирозу печінки", – зазначив Анатолій Печінка.

До слова, британські вчені встановили, що невеликі дози алкоголю допомагають знизити споживання алкоголю і зменшити число передчасних смертей, які пов'язані з надмірним його споживанням.