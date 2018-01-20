07:39
21 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СТРІЛЯНИНА В ОДЕСІ ГРЕЦІЯ КІР РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Перспективна опонентка Путіна. Царські борги Росії
Вєсті Кремля
19:49, 20 січня
Вєсті. UA. Жир. Собачі танці Луценка. Повернення легітимного
Вєсті.UA
18:36, 20 січня
Не Дубневичами єдиними: як відомий олігарх хитро наживається на
ЦРУ
09:14, 17 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Як виглядає справжнє застілля
Згадати все
23:16, 18 січня
Телеканал новин 24 Новини Подорожі
СТРІЛЯНИНА В ОДЕСІ ГРЕЦІЯ КІР РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ

Чим корисні спільні подорожі для стосунків

21:10, 20 січня 1271 Читать новость на русском
Спільна подорож
Спільна подорож / unsplash

Якщо ви хочете пізнати краще людину – поїдьте разом з нею у подорож. Особливо, якщо мова йде про вашу кохану чи коханого. Тож не дивно, що психологи часто радять пройти таке "випробування" для усіх закоханих.

Разом переживати емоції

У подорожі вам доведеться пережити всі відчуття разом – це згуртовує, викликає емоції і зміцнює почуття. Пробувати щось в перший раз завжди хвилююче, а робити це разом – ще прекрасніше! У поїздці закохані вчаться розуміти один одного, надавати підтримку, радіти кожній миті, проведеним разом в тому чи іншому місці.

Читайте також: Вчені з’ясували, як часто закоханим потрібно зустрічатись на початку відносин

До того ж, ви зможете побачити, як поводиться людина в різних ситуаціях, в тому числі, і в критичних ситуаціях.

Планувати бюджет

В подорожі ви можете наочно побачити, як ваш коханий чи кохана ставляться до грошей. Адже планування сімейного бюджету – одна із частих проблем у стосунках.

Стати кращими друзями

У відносинах дуже важливо бути друзями. У поїздці пара вчиться разом долати перешкоди, що, як відомо, ще більше зближує. Також під час подорожей ми бачимо людей такими, як вони є – з усіма недоліками і вчимося приймати їх такими.

Якщо пари подорожують разом, вони починають інакше дивитися на життя, починаючи будувати нові спільні плани і ставити нові спільні цілі.

Теги: LifeStyle Психологія Подорожі Поради
Джерело: Edinstvennaya
powered by lun.ua
Новини за 20 січня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Як небажання Порошенка і компанії створити Антикорупційний суд пов'язане з ростом долара
20 січня, 23:19 Як небажання Порошенка і компанії створити Антикорупційний суд пов'язане з ростом долара
Віталій Шабунін 1120
Та залишайтеся вже в ЄС, або Як Путін брекзіту може завадити
20 січня, 22:03 Та залишайтеся вже в ЄС, або Як Путін брекзіту може завадити
Борис Немировський 1393
Головні новини 20 січня: напад на посольство України у Греції, нова стрілянина в Одесі
20 січня, 22:00 Головні новини 20 січня: напад на посольство України у Греції, нова стрілянина в Одесі
1241
Реформы в предвыборный год: каких изменений ожидать Украине?
20 січня, 19:02 Реформы в предвыборный год: каких изменений ожидать Украине?
Олег Пономарь 6136
День Криму: майже 4 роки анексії у жахаючих цифрах
20 січня, 17:10 День Криму: майже 4 роки анексії у жахаючих цифрах
Настя Сукач 2207
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук