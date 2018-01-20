Чим корисні спільні подорожі для стосунків

Якщо ви хочете пізнати краще людину – поїдьте разом з нею у подорож. Особливо, якщо мова йде про вашу кохану чи коханого. Тож не дивно, що психологи часто радять пройти таке "випробування" для усіх закоханих.

Разом переживати емоції

У подорожі вам доведеться пережити всі відчуття разом – це згуртовує, викликає емоції і зміцнює почуття. Пробувати щось в перший раз завжди хвилююче, а робити це разом – ще прекрасніше! У поїздці закохані вчаться розуміти один одного, надавати підтримку, радіти кожній миті, проведеним разом в тому чи іншому місці.

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До того ж, ви зможете побачити, як поводиться людина в різних ситуаціях, в тому числі, і в критичних ситуаціях.

Планувати бюджет

В подорожі ви можете наочно побачити, як ваш коханий чи кохана ставляться до грошей. Адже планування сімейного бюджету – одна із частих проблем у стосунках.

Стати кращими друзями

У відносинах дуже важливо бути друзями. У поїздці пара вчиться разом долати перешкоди, що, як відомо, ще більше зближує. Також під час подорожей ми бачимо людей такими, як вони є – з усіма недоліками і вчимося приймати їх такими.

Якщо пари подорожують разом, вони починають інакше дивитися на життя, починаючи будувати нові спільні плани і ставити нові спільні цілі.