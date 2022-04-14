Чинитимуть тиск: у Бєлгороді окупанти розгорнули підрозділ інформаційно-психологічних операцій

Окупанти прагнуть залякати населення Харківської області. Для цього в російському Бєлгороді створили підрозділ інформаційно-психологічних операцій.

Як зазначили у Генштабі ЗСУ, цей новостворений підрозділ функціонуватиме у складі російських збройних сил. Росіяни хочуть вплинути на психологічний стан, як українських військових, так і цивільного населення Харківщини.

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Мета ворога – деморалізація населення

Мета ворога очевидна – деморалізувати українців та подолати їхній опір. У самих росіян, тим часом, значні проблеми. Критична ситуація склалась з комплектуванням бойових підрозділів.

Росіянам критично не вистачає особового складу

Особового складу не вистачає, отож, ймовірно, що командування ворога ухвалить рішення про мобілізацію. Новий процес відбуватиметься на національному рівні.

Дивіться у відео: у Росії знову чути вибухи

Росіяни сподіваються провести мобілізацію приховано: паралельно з плановим призовом на військову службу.