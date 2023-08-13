На Одещині посадовець однієї з ВЦА вимагав 6 тисяч доларів за переведення військовослужбовця до іншого підрозділу. Зловмисника вже затримали.

Хабар вимагав начальник сектору мобілізаційної роботи. Він отримав його через посередницю.

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На Одещині чиновник вимагав 6 тисяч доларів у дружини тяжкопораненого військового

Як стало відомо, було затримано чоловіка, який вимагав від дружини військовослужбовця, який під час бойових дій отримав поранення тяжкого ступеня, 6 000 доларів хабаря.

Аби уникнути викриття та приховати свою діяльність, зловмисник залучив посередницю. За вказану суму начальник сектору мобілізаційної роботи однієї з військово-цивільних адміністрацій обіцяв вплинути на уповноважених осіб військової частини. Зокрема, посприяти у прийнятті ними рішення щодо видачі "відношення" для подальшого проходження військовим служби в іншому підрозділі.

У підсумку посадовця затримали за статтею про зловживання впливом. Наразі вирішується питання про повідомлення підозри і його спільниці.

ЗМІ повідомляють, що, попередньо, мовиться про начальника сектору мобілізаційної роботи Білгород-Дністровської військово-цивільної адміністрації



Викрито посадовця та його посередницю на хабарі / фото поліції



Чиновника вже затримали / фото поліції

На Вінниччині командира роти піймали на хабарі

Нагадаємо, що нещодавно на Вінниччині викрили командира роти на хабарництві. Йому вже повідомили про підозру. Чоловік вимагав гроші від підлеглого військовослужбовця, який виконує завдання в зоні проведення бойових дій.

Так, капітан вимагав неправомірну вигоду в сумі 56 тисяч гривень від підлеглого військовослужбовця, який виконує завдання в зоні проведення бойових дій.

За такі кошти чоловік пообіцяв не доповідати керівництву частини про виявлену нестачу майна, що закріплено за сержантом, а також не призначати у зв'язку з цим службового розслідування.

Наразі командиру повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.