Чиновники повинні повернутися в Україну до 25 квітня: уряд ухвалив постанову

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка зобов'язує усіх чиновників повернутися до 25 квітня з-за кордону. В іншому випадку ім загрожує дисциплінарне покарання у вигляді звільнення.

Нова постанова регулює роботу держслужбовців в умовах воєнного стану. Зокрема передбачає дистанційну роботу для тих, хто перебуває в Україні, однак з-за кордону посадовці повинні повернутися.

Зауважте Покарання чоловіків, які не повернуться з-за кордону під час війни: як голосуватимуть "слуги"

Деталі нової постанови

Згідно з новою урядовою постановою, перебування закордоном для посадовців допустиме лише у випадку службового відрядження.

До тих, хто перебуває закордоном без погодження керівника, постанова дозволяє застосовувати дисциплінарні покарання. Згідно з законом про державну службу, це може бути зауваження, догана, попередження про неповну службову відповідність або навіть звільнення.

Усі чиновники повинні повернутися до України протягом наступник 10 днів – до 25 квітня.

Цікаво – Веніславський припустив, що чоловіків, які не повернуться з-за кордону, можуть карати: дивіться відео