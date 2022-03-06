Чиновник Росії при ООН звинувачував ЗМІ у фейках, хоч сам їх поширював
6 березня 2022 , 02:48Читать новость на русском
Російський чиновник при ООН звинувачував ЗМІ у фейках, постячи фальшиві дописи CNN про смерть журналіста в Україні. Попередньо відомо, що для поширення фейків створюють несправжні акаунти, які нібито належать CNN, хоч насправді – ні.
Відповідну інформацію оприлюднили на сайті CNN, де й повідомили про фейки. Це трапилось 5 березгя – на 10 день війни, яку Росія почала проти України.
Зауважте Війна Росії проти України: спростовуємо фейки окупантів – оновлено
Новина доповнюється…
Як можна протистояти ворогу / Інфографіка 24 каналу
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!