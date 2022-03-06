Чиновник Росії при ООН звинувачував ЗМІ у фейках, хоч сам їх поширював

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Російський чиновник при ООН звинувачував ЗМІ у фейках, постячи фальшиві дописи CNN про смерть журналіста в Україні. Попередньо відомо, що для поширення фейків створюють несправжні акаунти, які нібито належать CNN, хоч насправді – ні.