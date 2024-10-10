З Кабміну в ЗСУ: колишній чиновник розповів, як став оператором БпЛА та знищив колону росіян

Чимала кількість людей в Україні змінили ділові костюми та вступили до лав ЗСУ. Одним з таким є 34-річний Дмитро з позивним "Адвокат", який раніше працював у Кабміні.

Під час одного з боїв йому вдалося спалити 10 одиниць російської техніки. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Десантно-штурмових військ ЗСУ.

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Що відомо про "Адвоката"

На початку повномасштабного вторгнення Дмитро з родиною провів півтора місяця в окупації, але після того, як їм вдалося вибратися, він відправив сім'ю у безпечне місце, а сам приєднався до ЗСУ.

Пішов, щоб мої діти і близькі не відчували всього того, що відчуваємо ми зараз,

– каже Дмитро.

Дмитро міг не йти на фронт, адже в нього троє неповнолітніх дітей і робота, яка дозволяла отримати бронювання.

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Спочатку він служив в артилерії, а з грудня 2022 року приєднався до аеророзвідки 79-ї бригади ДШВ ЗСУ. Починав як помічник пілота, але згодом сам почав виконувати скиди. Наразі він є головним сержантом взводу розвідки та корегування взводу РУБпАК.

"Нічого надскладного в цьому немає з точки зору управління", – говорить військовий.

Як розповів боєць, в один із днів йому вдалося знищити близько 10 одиниць ворожої техніки. Окупанти здійснили механізований штурм, але після перших прильотів від ЗСУ почали тікати, залишивши свою техніку "в рядочок". Дмитро скористався цією можливістю та знищив танки, МТ-ЛБ та інші машини.

До початку війни Дмитро 12 років працював на державній службі. Він обіймав посаду спеціаліста в районній державній адміністрації, а пізніше працював державним експертом секретаріату Кабінету міністрів та адвокатом.