На Волині чиновник-хабаник мусить переказати 1,5 мільйона гривень на ЗСУ, щоб не сісти за ґрати

Затриманий раніше за хабарництво посадовець з Волинської області має можливість уникнути покарання. Для цього він має перерахувати 1,5 мільйона гривень на оборонні потреби українського війська.

Подробиці угоди розповіли в ДБР.

Що відомо про угоду зі слідством?

У лютому 2026 року співробітники ДБР разом з правоохоронцями затримали виконувача обов'язків голови Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області. Він свого часу взяв хабар у сумі 2 тисячі доларів за видачу дозволу на використання виробничих потужностей від одного з директорів підприємства.

На Волині затримали хабарника

У межах справи слідчі зібрали достатньо доказів, що підтверджують провину посадовця. Тож чиновник визнав свою провину, досудове розслідування завершили й результати слідства передали до суду з угодою про визнання невинуватості за частиною 3 статті 368 КК України.

Угода передбачає зобов'язання посадовця перерахувати 1,5 мільйона гривень на підтримку Збройних Сил України.

