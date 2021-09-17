Чиновники в Миколаєві "залатали" дірку в стелі прапором України: курйозне фото

У мережі показали "оригінальне" рішення миколаївських чиновників. Вони додумалися закрити дірку в стелі прапором України.

Відповідне фото опублікував у фейсбуці журналіст Олег Деренюга. Він уточнив, що воно зроблене в одному з кабінетів Миколаївської райдержадміністрації.

Читайте також Хочуть грошей: мера Івано-Франківська атакують вагітні жінки

Величезний прапор на стелі

На стелі видніється блакитно-жовтий прапор. За словами Деренюги, так чиновники хотіли прикрити дірку, яка там утворилася. Втім, вигляд це має досить дивний.



Прапор у кабінеті миколаївських чиновників / Фото з соцмереж

Як реагують у мережі

Користувачі мережі шоковані побаченим, вони залишаються саркастичні коментарі до допису. Втім, одна із місцевих мешканок заявила, що фото можуть бути неправдивими. Свої слова вона пояснила тим, що нібито часто буває в цій адмінбудівлі, проте такого там не бачила.

"Якийсь занедбаний кабінет"

"Який господар, такий і кабінет"

"Справедливості заради, це не найбільша діра в країні, закрита цим прапором"

"Так може там і руку не до серця прикладають"

Повний допис журналіста Деренюги у фейсбуці:

Це фото зроблене в одному з кабінетів Миколаївської районної державної адміністрації. Прапором закрили дірку в стелі. Так і живемо…