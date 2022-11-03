Екскерівництво Укрпатенту вкрало 250 мільйонів замість купівлі бронежилетів для ЗСУ – ДБР

​ДБР викрило високопосадовців Укрпатенту на заволодінні 250 мільйонів гривень під виглядом закупівлі бронежилетів для військових. Їм загрожує позбавлення волі до 12 років.

Зокрема працівники ДБР викрили колишнього виконуючого обов'язки держсекретаря міністерства економіки, керівництво держпідприємства Укрпатент, а також керівника однієї з благодійних організацій.

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ДБР викрило високопосадовців

Зазначають, що кошти перераховувалися на волонтерські рахунки нібито для закупівлі бронежилетів для військових, але насправді розкрадалися посадовцями.

Керівник держпідприємства мав залишок коштів на рахунку, які міг витратити виключно на статутні потреби. Проте він вирішив заволодіти ними.

На думку правоохоронців, ексдиректор ДП міг організувати схему, до якої залучив головну бухгалтерку та виконувачку обов’язків держсекретаря Міністерства економіки.

Як працювала схема чиновників

Для привласнення коштів залучили благодійну організацію. Її директор надав неправдиві відомості та документи про нібито потребу у закупівлі бронежилетів для ЗСУ. Перераховані "благодійні" гроші були переведені у готівку через низку фіктивних фірм та привласнені учасниками оборудки.

Після вчинення злочину директор Укрпатенту виїхав за межі держави. Підстави для його виїзду наразі перевіряються. Виконуюча обов'язки державного секретаря Міністерства з роботи звільнилась, розраховуючи уникнути відповідальності за свої дії.

На рахунки підприємств, що були залучені у схемі, накладено арешти, вжито заходи для забезпечення відшкодування завданих державі збитків. Зловмисникам загрожує позбавлення волі до 12 років.

В Україні заочно засудили двох військових з Росії

Радниця зі стратегічних комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян наголосила, що ДБР робитиме все можливе, аби збитки державі були відшкодовані.

Також вона прокоментувала заочний арешт двох окупантів, які знущалися з жителів Чернігівщини. Військові злочинці з Росії загрожує 10 та 12 років позбавлення волі. Наразі двох окупантів розшукують. Покарання відбуватимуть від моменту затримання.

Сапьян зазначила, що "все заочне може дуже швидко перетворитися в очне". Вона також наголосила, що всі злочинці російської армії будуть покарані.

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