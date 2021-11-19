Чиновники закупили вакцину від епідемії ящура, якої не було

Чиновники Держпродспоживслужби у 2019 році, ймовірно, провернули аферу. Вони нібито купили за завищеною ціною вакцину від епідмії ящура. Згодом виявилось, що її в Україні не було.

Колишньому голові тендерного комітету Держпродспоживслужби повідомили про підозру через 30 мільйонів гривень збитків.

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Що відомо про схему

Під час досудового розслідування встановили, що посадовці Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів змовилися з представниками біофабрики. Підприємство займалось поставками вакцин.

Згодом розробили та реалізували схему із закупівлі за завищеною вартістю вакцини проти ящуру. Зловмисники завозили несертифіковані ветеринарні препарати в Україну, оминаючи митні правила.

В Україні не було епідемії ящура

Речниця прокуратури Надія Максимець розповіла, що договір про купівлю вакцини підписали у жовтні 2019 року, пише "Українська правда". Перед тим, у квітні того ж року, Україна підтвердила свій статус країни як вільної від ящура.

Купівля вакцини призвела до збитків розміром майже 30 мільйонів гривень. Ба більше, оскільки вакцину не використали, то тепер треба грошей ще й для її утилізації.

Провели обшуки

Тепер вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Також правоохоронці провели обшуки за адресами проживання причетних осіб та у службових приміщеннях Держпродспоживслужби.

Текст поста Київської прокуратури:

30 мільйонів гривень збитків на закупівлях вакцини від ящура – ексголові тендерного комітету Держпродспоживслужби повідомлено про підозру.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру колишньому голові тендерного комітету Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів за фактом службової недбалості, що призвела до збитків державі у майже 30 мільйонів гривень (ч.2 ст.367 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2019 році посадові особи Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, діючи у змові з представниками приватного товариства, що займається поставками вакцин, розробили та реалізували протиправну схему з закупівлі за завищеною вартістю вакцини проти ящуру.

Згідно з матеріалами слідства, придбана за державний кошт вакцина не була зареєстрована в Україні, відтак не могла бути використана та не використовувалася для щеплень та наразі підлягає утилізації.

Відповідно до висновку експертів, розмір збитків, завданих державному бюджету України внаслідок перерахування грошових коштів на користь постачальника вакцини становить близько 30 мільйонів гривень.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній особі запобіжного заходу.

Також межах провадження правоохоронці провели обшуки за адресами проживання причетних осіб та у службових приміщеннях Держпродспоживслужби.

За результатами проведених слідчих дій буде надана правова оцінка діям інших учасників злочинної схеми. Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Подільського управління поліції ГУНП в місті Києві за оперативного супроводження СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.