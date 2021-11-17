Якби зловмисникам не завадили, вони б збагатилися на 223 мільйони гривень. Детальніше про викриту схему правоохоронці розповіли вже 17 листопада. За їхніми словами, до розкрадання причетні представники 2 пенітенціарних установ.

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Що саме там викрадали

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетні керівники ліквідаційної комісії, а також представники "Південної виправної колонії".

Ці люди нібито організували схему вивезення брухту з території держустанови. Окрім цього, до схеми залучили й працівників "Одеської виправної колонії № 14".

Зловмисники незаконно демонтували металеві конструкції та різне обладнання. Згодом вони його мали продати. Проте в жовтні суд наклав арешт на всі приміщення нефункціонуючої колонії. Це зробили після клопотання ДБР.

Територія колонії, з якої викрадали метал / Фото ДБР

Детальніше про намагання продати колонію

Одеську колонію №51 закрили після бунту в'язнів. Згодом її виставили на продаж за 223 мільйони. Проте ніхто так і не зголосився її придбати на жодному з аукціонів.

Вчетверте проводили аукціон в жовтні. Однак завадила ця схема розкрадання металу. Комплекс будівель зняли з продажу після накладання арешту Київським райсудом Одеси.

У ДБР розповіли про розкрадання в'язниці: дивіться відео