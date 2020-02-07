Чиновники на Одещині привласнили 7 мільйонів соцвиплат на дітей

В Одеській області спіймали групу осіб, яка привласнила 7 мільйонів гривень державних коштів на дітей.

Протягом двох років учасники злочинної групи оформляли документи на різні види виплат та допомоги неіснуючим дітям, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

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За даними слідства, організатор групи привернула до скоєння злочинів керівника одного з відділів Управління соціального захисту населення та заступника керуючого територіальним відділенням банківської установи.

Прокуратура відкрила провадження за статтею "привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем". Санкціями статті передбачено мізерний штраф – до 850 гривень або позбавлення волі на термін до чотирьох років.