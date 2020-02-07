12:38
7 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      РИНОК ЗЕМЛІ ОБШУК НА 1+1 КОРОНАВІРУС 2020 ДІЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Бердимухамедов і 50 відтінків сірого. Улюблена іграшка Кирила
      Вєсті Кремля
      23:04, 6 лютого
      Вєсті.UA: Кінець дружби з Коломойським. Навчання депутатів у бійках
      Вєсті.UA
      20:25, 6 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      РИНОК ЗЕМЛІ ОБШУК НА 1+1 КОРОНАВІРУС 2020 ДІЯ

      Чиновники на Одещині привласнили 7 мільйонів соцвиплат на дітей

      162 Читать новость на русском
      Соцвиплати для неіснуючих дітей: прокуратура відкрила справу проти чиновників / gettyimages

      В Одеській області спіймали групу осіб, яка привласнила 7 мільйонів гривень державних коштів на дітей.

      Протягом двох років учасники злочинної групи оформляли документи на різні види виплат та допомоги неіснуючим дітям, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

      Читайте також: Голові Чернівецької облради Мунтяну САП повідомила про підозру у хабарництві

      За даними слідства, організатор групи привернула до скоєння злочинів керівника одного з відділів Управління соціального захисту населення та заступника керуючого територіальним відділенням банківської установи.

      Прокуратура відкрила провадження за статтею "привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем". Санкціями статті передбачено мізерний штраф – до 850 гривень або позбавлення волі на термін до чотирьох років.

      Коронавірус з Китаю: останні новини
      сьогодні
      40978
      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Офіс генпрокурора Кримінальні новини Корупція Новини Одеси
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:03 Український рекорд: золотовалютні резерви досягнули вершини 2012 року
      Злой Одессит 263
      сьогодні , 11:22 Україна зіграє товариські матчі з Кіпром, Північною Ірландією та Ізраїлем: названі міста та дати
      Ігор Саджениця 335
      4 лютого , 15:23 Акції техкомпаній ростуть: чи варто чекати нової "економічної бульбашки"
      463
      5 лютого , 13:11 Топ-5 покер-румів на реальні гроші: де грати українцям у 2020 році
      970
      сьогодні , 09:19 "Мисливець" від Boeing: як Британія готується реагувати на агресію Росії
      Світлана Попова 1059
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук