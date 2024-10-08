Один з "рупорів Кремля" і помічник ексрадника Путіна: що відомо про затриманого Чистіліна

Правоохоронці затримали Дмитра Чистіліна – ідеолога війни Росії та помічника ексрадника Володимира Путіна, який 2 роки тому втік з України.

Про затримання стало відомо сьогодні, 8 жовтня. За даними слідства, Чистілін має українське та російське громадянство, жив на території країни-агресора та є активним борцем за "русский мир". Що ще відомо про Чистіліна, розповідає 24 Канал.

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Помічник ексрадника Путіна

Чистіліна називають помічником ексрадника Путіна Сергія Глазьєва – одного з головних "модераторів" захоплення Криму, Донецької та Луганської областей та розробника "Стратегії інформаційної війни", мета якої сходилась до виправдовування повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Упродовж 2016 – 2024 років Чистілін підготував для кремля низку "аналітичних матеріалів", в яких підтримував збройну агресію Росії та "інтеграцію" тимчасово окупованих районів України до складу Росії.

Працював над посиленням впливу Кремля у Європі

Чистілін також їздив за вказівкою кураторів до європейських країн і там намагався просувати російські наративи. А ще причетний до втручань у виборчі процеси у країнах Східної та Центральної Європи на користь Кремля.

Наприклад, у Молдові працював над тим, аби посилити інформаційний вплив Кремля на внутрішню та зовнішню політику суверенної держави.

"Діючи нібито від імені української громадськості, Чистілін брав участь у проведенні так званих круглих столів у європейських країнах", – повідомили в СБУ.

Насправді ж під час цих заходів Чистілін поширював кремлівські наративи, сподіваючись зменшити підтримку України з боку західних партнерів.

Затримання Чистіліна

Саме на одному з таких "форумів" і затримали Чистіліна – він саме намагався повернутися до Москви через території третіх країн. Служба безпеки провела спецоперацію спільно з іноземними партнерами та Держприкордонслужбою.

В СБУ зазначили, що наразі документуються факти надання ним сприяння військовій розвідці Росії, зокрема у створенні механізмів для обходу санкцій, запроваджених проти Росії.

Чистіліну загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.