Чи читають українці те, що написано на етикетках: цікаве опитування

Візитною карткою будь-якого харчового продукту є етикетка. На звороті можна отримати інформацію про те, що саме ми їмо.
Джерело:24 канал
Купуючи якийсь товар бренду, можна звертати увагу на впізнаваність бренду, дизайн чи назву. Що найголовніше під час вибору продукту для українців – дізнавались журналісти 24 каналу.
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Українці звертають увагу на етикетки
Під час вибору якогось продукту українці насамперед звертають увагу на термін його дії. Для них важливо, що містить товар та хто його виробив.
Згідно з опитуванням, мешканці низки міст не обирають товари з консервантами, ароматизаторами та стабілізаторами. Окрім цього, громадяни України дивляться, чи не має у складі барвників і підсилювачів смаку, зокрема глутамату натрію.
Також для українців важливий зовнішній вигляд – упакування товару. Вже після цього, за словами опитаних, вони звертають увагу на ціну та порівнюють її з іншими схожими продуктами.До речі! В Україні створили мобільний додаток, завдяки якому можна проаналізувати харчові продукти на наявність шкідливих домішок. Для цього потрібно лише просканувати штрихкод товару.
Відзначимо, якщо ви купили в магазині неякісний продукт – ви можете відстояти свої права та повернути гроші. Основним нормативно-правовим актом, який регулює відповідні ситуації, є Закон України "Про захист споживачів".
Чи читають українці етикетки на продуктах: дивіться цікаве опитування