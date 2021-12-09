Чіткий сигнал США, – у Зеленського відреагували на санкції проти Тупицького

США запровадили санкції проти відстороненого голови Конституційного Суду Олександра Тупицького. На них вже відреагували в Офісі Президента.

Про це висловився Андрій Єрмак, голова Офісу Президента. Він наголосив, що у такий спосіб Вашингтон передав Україні чіткий сигнал.

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Показовий сигнал від США

У Зеленського підкреслили, що американський президент позитивно відреагував на реформу судової влади в Україні. Єрмак зауважив, що раніше США ввели обмеження проти людини, яка чи не найбільше блокувала впровадження цих змін. До того ж, робила це на найвищому рівні – Конституційного Суду. Очевидно, що мовиться про Олександра Тупицького.

Я думаю, що це дуже чіткий і дуже показовий сигнал, який ми сьогодні отримали,

– переконаний глава ОП.

У цей же день, 9 грудня, американський Мінфін запровадив санкції проти колишнього регіонала Андрія Портнова. У підсанкційний перелік потрапив і його фонд.

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Про них 9 грудня повідомили в американському Держдепі. Під обмеження потрапив не лише відсторонений голова КСУ Олександр Тупицький, але й також його дружина Ольга.

Подружжя запідозрили у причетності до корупційних схем та хабарництва. Загалом до відповідного "чорного списку" внесли 9 іноземців-корупціонерів.

В американському відомстві пояснили, що Тупицький отримав хабар в особливо великому розмірі під час свого перебування на посаді в КСУ.



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