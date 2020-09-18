Член президії Координаційної ради Максим Знак оголосив голодування
Адвокату і члену президії Координаційної ради Білорусі Максиму Знаку висунули обвинувачення за статтею Кримінального кодексу. На знак незгоди він оголосив голодування.
Максима Знака обвинувачують у закликах до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Білорусі. Про це повідомив його захисник Дмитро Лаєвський, пише TUT.by.
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За його словами, обвинувачення, так само як і підозри, не конкретизоване, з нього не зрозуміло, які саме висловлювання Знака розцінюють як спрямовані проти національної безпеки. Крім того, обвинувачення передбачає переслідування за висловлення думки.
Через незаконність кримінального переслідування і довільність взяття під варту Знак 18 вересня, з моменту висунення обвинувачення, офіційно оголосив про відмову від їжі,
– розповів Лаєвський.
Адвокат додав, що його підзахисний письмово повідомив про це адміністрацію СІЗО.
За словами захисника, Знак дійшов висновку, що в Білорусі не працюють правові механізми захисту прав і свобод особистості.
У таких умовах опозиціонер він не бачить інших способів боротьби, "з огляду на очевидність абсурдності того, що відбувається в частині обвинувачення в злочині за вільне висловлення громадянами власної думки".
Член президії Координаційної ради каже, що відмова від їжі є для нього в умовах СІЗО є можливістю висловити протест проти беззаконня і несправедливості в країні.
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Що відомо про Максима Знака?Він – юрист, кандидат наук, адвокат, фахівець у царині громадянського права. Куратор юридичного напрямку роботи штабу Віктора Бабарико, який планував боротися за пост президента Білорусі.
Протести в Білорусі: що треба знати
- 9 серпня у Білорусі відбулись президентські вибори, на яких нібито переміг Олександр Лукашенко. Водночас за результатами незалежних екзитполів президентом Білорусі стала головна опонентка Лукашенка Світлана Тихановська.
- Обурені виборці вийшли на мирні демонстрації. Силовики влаштували жорстокий розгін протестів. ОМОНівці били мітингарів, застосовували проти них зброю та затримували.
- Від початку протестів 5 людей загинули, сотні були поранені. Понад 7 тисяч білорусів затримали.
- З 11 серпня у країні розпочався всенародний страйк. Працівники підприємств влаштували саботаж роботи, вимагаючи чесних виборів.
- Попри масові протести та тиск міжнародної спільноти, Лукашенко на поступки не йде.
- Світова спільнота теж вимагає провести у Білорусі чесні вибори, припинити насилля та покарати причетних до порушень.