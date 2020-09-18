Адвокату і члену президії Координаційної ради Білорусі Максиму Знаку висунули обвинувачення за статтею Кримінального кодексу. На знак незгоди він оголосив голодування.

Максима Знака обвинувачують у закликах до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Білорусі. Про це повідомив його захисник Дмитро Лаєвський, пише TUT.by.

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За його словами, обвинувачення, так само як і підозри, не конкретизоване, з нього не зрозуміло, які саме висловлювання Знака розцінюють як спрямовані проти національної безпеки. Крім того, обвинувачення передбачає переслідування за висловлення думки.

Через незаконність кримінального переслідування і довільність взяття під варту Знак 18 вересня, з моменту висунення обвинувачення, офіційно оголосив про відмову від їжі,

– розповів Лаєвський.

Адвокат додав, що його підзахисний письмово повідомив про це адміністрацію СІЗО.

За словами захисника, Знак дійшов висновку, що в Білорусі не працюють правові механізми захисту прав і свобод особистості.

У таких умовах опозиціонер він не бачить інших способів боротьби, "з огляду на очевидність абсурдності того, що відбувається в частині обвинувачення в злочині за вільне висловлення громадянами власної думки".

Член президії Координаційної ради каже, що відмова від їжі є для нього в умовах СІЗО є можливістю висловити протест проти беззаконня і несправедливості в країні.

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Зверніть увагу! Координаційна рада – політичний і громадський орган на території Білорусі, який виник під час протестів проти фальсифікації виборів в серпні 2020 року. Її метою є перехід влади від Лукашенка до нового демократично вибраного уряду.

Що відомо про Максима Знака? Він – юрист, кандидат наук, адвокат, фахівець у царині громадянського права. Куратор юридичного напрямку роботи штабу Віктора Бабарико, який планував боротися за пост президента Білорусі.

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