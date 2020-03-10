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      Члена "Єдиної Росії" з медаллю за повернення Криму не пустили в Україну: деталі

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      Прикордонники не пропустили до України та заборонили на 3 роки роки в'їзд члену "Єдиної Росії" з медаллю "За повернення Криму" / Інтерфакс-Україна

      Українські прикордонники відмовили у в’їзді та заборонили відвідувати Україну члену пропутінської "Єдиної Росії". Крім того, цю особу ще було нагороджено медаллю "За повернення Криму".

      За інформацією МВС України та Держприкордонслужби, він є громадянином Росії та народився у 1965 році. Прилетів він рейсом із Мінська до аеропорту "Жуляни".

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      Коли його перевіряли прикордонники, росіянин заявив, що прибув до України з приватною метою. Також чоловік розповів про плани провести перемовини щодо видобування граніту. За його словами, він є гендиректором одного з ливарно-механічних заводів у Росії.

      Проте під час додаткової перевірки прикордонники з’ясували, що ця особа є:

      • членом політичної партії "Єдина Росія",
      • представником громадської ради при Міжмуніципальній раді МВС РФ у місті Ногінськ.

      Крім того, він має відзнаки від:

      • президента Росії,
      • Держдуми,
      • Московської обласної думи,
      • МЗС РФ,
      • силових структур,
      • медаль "За повернення Криму".

      У підсумку прикордонники відмовили росіянину у пропуску через кордон та заборонили йому в’їзд до Україну терміном на 3 роки "в інтересах забезпечення національної безпеки України". Водночас про чоловіка повідомили підрозділи СБУ. Того ж дня росіянина повернули зворотнім рейсом до Мінська.

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      До слова, на початку березня українські прикордонники не пропустили російського співака Сергія Куприка та флейтиста Андрія Кривенка. Також їм заборонили в’їзд упродовж наступних трьох років.

      • Куприк хотів сісти на рейс Рига – Київ, але в аеропорту спрацювала база даних, в якій містились доручення правоохоронних органів щодо нього.
      • Кривенко прибув до Києва в аеропорт "Жуляни" рейсом з Братислави на прослуховування та для участі у фестивалі класичної музики.
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Держприкордонслужба Україна – Росія Новини Росії Новини України Новини політики
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