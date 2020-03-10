Члена "Єдиної Росії" з медаллю за повернення Криму не пустили в Україну: деталі
Українські прикордонники відмовили у в’їзді та заборонили відвідувати Україну члену пропутінської "Єдиної Росії". Крім того, цю особу ще було нагороджено медаллю "За повернення Криму".
За інформацією МВС України та Держприкордонслужби, він є громадянином Росії та народився у 1965 році. Прилетів він рейсом із Мінська до аеропорту "Жуляни".
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Коли його перевіряли прикордонники, росіянин заявив, що прибув до України з приватною метою. Також чоловік розповів про плани провести перемовини щодо видобування граніту. За його словами, він є гендиректором одного з ливарно-механічних заводів у Росії.
Проте під час додаткової перевірки прикордонники з’ясували, що ця особа є:
- членом політичної партії "Єдина Росія",
- представником громадської ради при Міжмуніципальній раді МВС РФ у місті Ногінськ.
Крім того, він має відзнаки від:
- президента Росії,
- Держдуми,
- Московської обласної думи,
- МЗС РФ,
- силових структур,
- медаль "За повернення Криму".
У підсумку прикордонники відмовили росіянину у пропуску через кордон та заборонили йому в’їзд до Україну терміном на 3 роки "в інтересах забезпечення національної безпеки України". Водночас про чоловіка повідомили підрозділи СБУ. Того ж дня росіянина повернули зворотнім рейсом до Мінська.
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До слова, на початку березня українські прикордонники не пропустили російського співака Сергія Куприка та флейтиста Андрія Кривенка. Також їм заборонили в’їзд упродовж наступних трьох років.
- Куприк хотів сісти на рейс Рига – Київ, але в аеропорту спрацювала база даних, в якій містились доручення правоохоронних органів щодо нього.
- Кривенко прибув до Києва в аеропорт "Жуляни" рейсом з Братислави на прослуховування та для участі у фестивалі класичної музики.
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