Нардепка "Слуги народу" продавала дозволи на перетин кордону: як відреагували у фракції

Народна депутатка від "Слуги народу" разом зі своєю помічницею отримали підозри від НАБУ та САП за корупційну схему, яка дозволяла військовозобов'язаним чоловікам виїжджати за кордон. Однак окрім підозри Людмила Марченко також буде виключена й з фракції.

Про те, що Марченко загрожує таке виключення, розповіла речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук. Вона зазначила, що воно буде можливим, якщо провину нардепки у зловживанні впливом зможуть довести правоохоронці.

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Зі "Слуг народу" таки виженуть

За словами Юлії Палійчук, таку позицію у фракції висловили у перші ж години після того, як корупційний скандал набув розголосу. Людмила Марченко буде виключена з фракції, "як це було уже не раз", у випадку підтвердження інформації та наявності вини.

Ми висловили свою позицію з цього приводу в перші години після того, як з’явилися повідомлення про те, що народна депутатка з нашої фракції може бути причетною до неправомірних і абсолютно неприпустимих дій,

– сказала речниця фракції.

Невдовзі після такої заяви голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія у своєму телеграм-каналі повідомив, що членство народної депутатки уже призупинили. Ба більше, "рішення про її виключення буде прийнято на найближчому засіданні фракції".

Продавала дозволи на перетин кордону

Зазначимо, що правоохоронці змогли викрити народну депутатку та її помічницю на тому, що вони за 5,3 тисячі доларів США обіцяли допомогти громадянину України покинути державу. Для цього жінки:

забезпечили прийняття рішення про дозвіл на виїзд за межі України уповноваженими особами обласної військової адміністрації,

забезпечили внесення відповідних відомостей до інформаційної системи "Шлях".

У подальшому співучасниками організовано надіслання звернення благодійної організації до однієї з районних військових адміністрацій, на підставі чого ОВА прийнято рішення про надання дозволу вказаному громадянину на проїзд як волонтера через державний кордон України з метою перевезення гуманітарного вантажу на територію України,

– повідомили у САП 11 липня.

Викрити злочин чиновниці правоохоронці змогли, коли її помічниця 5 липня зустрілась з замовником та отримала від нього другу частину "траншу" у сумі 2800 доларів США. Як видно на кадрах опублікованого відео, після отримання винагороди депутатка намагалася позбутися хабаря. Для цього вона перекинула гроші через паркан, однак це їй не допомогло уникнути правосуддя.

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Окрім виключення з фракції загрожує позбавлення волі