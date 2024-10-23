Чи може Україна отримати запрошення в НАТО: відповідь посла США

Україна очікує на запрошення в НАТО. А членство нашої держави в обронному Альянсі є першим пунктом у Плані перемоги, який не так давно представив Володимир Зеленський.

Наразі в НАТО не поспішають говорити про запрошення України й готовності до цього немає. Про це виданню Politico розповіла голова місії США при НАТО Джуліан Сміт, зауваживши, що мовиться не лише про запрошення, але й про членство.

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Що сказала посол

За словами Джуліани Сміт, консенсусу щодо цього питання немає. Поки в НАТО не готові робити будь-які заяви про долю України в Альянсі.

Сьогодні Альянс не досяг точки, коли він готовий запропонувати членство або запросити Україну,

– підкреслила Сміт.

Втім вона наголосила, що США наближатимуть українців до цього. Такими є намір Америки, який країна реалізовуватиме.

Крім цього, чиновниця сказала, що дає надію те, що ЄС готується взяти на себе більшу частку зусиль, коли мовиться про оборону й безпеку. Водночас обмеження закупівель для Євросоюзу, на її думку, допоможе отримати допомогу в найкоротші терміни як Україні, так і країнам Альянсу, які відчувають гострий дефіцит коштів.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що більшість країн підтримала пункти, які він навів у Плані перемоги, зокрема й членство в НАТО. За його словами нас підтримуватимуть британці, італійці, французи. А позиція США може стати "позитивнішою" після виборів у листопаді 2024 року.