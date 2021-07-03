Скинув у море тонни пальмової олії: члену іноземного судна повідомили про підозру

Старший помічник капітана іноземного морського судна забруднив внутрішні морські води України на мільйони гривень. Працівники СБУ вже повідомили йому про підозру.

Скільки збитків завдав іноземець-моряк

Інцидент трапився наприкінці квітня 2020 року в акваторії морського порту "Південний". Через порушення вимог розвантаження судна, у воду потрапили майже 8,5 тонни забруднювальних речовин.

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Забруднення сталося через скидання пальмової олії з іноземного судна,

– розповіли працівники СБУ.



Моряк з іноземного судна вилив у море пальмову олію

Через це екологія України зазнала збитків на майже 65,2 мільйона гривень. Судово-екологічна експертиза підтвердила мільйонні збитки.

Іноземцю повідомили про підозру за статтею про забруднення моря. Наразі тривають слідчі дії для притягнення усіх причетних до відповідальності.



СБУ повідомила зловмиснику про підозру

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