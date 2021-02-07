Cходження льодовика в Індії: кількість жертв зросла

7 лютого 2021 , 21:42
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Кількість загиблих під час сходження льодовика Нанда-Деві в Індії 7 лютого зросла до 7. Загалом зниклими безвісти вважають приблизно 170 людей.

Джерело:

NDTV.com

Спершу повідомляли про зникнення 150 людей. Однак згодом кількість зросла.

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Станом на вечір 7 лютого з гірського тунелю вдалося врятувати 16 людей.

Наразі рятувальники намагаються звільнити людей, які заблоковані у другому тунелі. Там можуть перебувати близько 30 постраждалих.

До рятувальних операцій вже найближчим часом мають залучити прикордонників.

Пошуки зниклих безвісти триватимуть уночі з 7 на 8 лютого.

Сходження лавини в Індії: що відомо

  • Трагедія сталася у штаті Уттаракханд.
  • Лавина спровокувала повінь на річці Дхаулі Ганга.
  • Рятувальники припускають, що жертвами катастроф могли стати до 100 людей.
  • Місцева інфраструктура частково зруйнована.
  • До рятувальної операції залучили понад пів тисячі військових.
  • Більшість постраждалих – працівники греблі "Ріші Ганга".