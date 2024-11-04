У Путіна не все так добре, як він удає: чого чекати на фронті у 2025 році

Ситуація на фронті дійсно складна як з українського боку, так і з російського. Україна зіткнулася з вичерпуванням ресурсів, але продовжує завдавати колосальних втрат ворогу.

Хоч Путін і намагається показати "стабільність", але відчутні проблеми розбурхують невдоволення всередині суспільства. Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж сказав 24 Каналу, що стратегічно Україна не відступатиме у 2024 році.

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Які труднощі мають росіяни

Україна продовжує знищувати ворога, який за кілька місяців втрачає не дивізію, а цілу армію. Це, своєю чергою, величезний підрив збройних сил Росії. Недарма вони намагаються залучити до війни північнокорейських військових, кубинців та африканців.

Це не допоможе. Великі втрати живої сили та техніки з боку Росії дуже відчутні. У них буде дефіцит бронетанкової техніки. Вони реабілітують її з радянського виробництва, а свою виробляти в достатній кількості не можуть. Ми її нищимо,

– наголосив Маломуж.

Підрив людських та високоефективних технологічних ресурсів, обмеження новітніх видів озброєння – серйозна проблема для Росії, яку противник намагається прикривати. Як кажуть, мовляв, "роблять хорошу міну за поганої погоди". Але це викликає обурення та невдоволення серед суспільства. Понад 700 тисяч росіян або поранені, або знищені. Такі втрати відчуває практично кожна російська сім'я.

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Що може готувати Україна

За словами генерала армії, у 2025 році стратегічного відступу української армії не буде. Чим більше тиснутимуть росіяни, тим більше наші захисники протидіятимуть та знищуватимуть їхні резерви – це основне завдання натепер.

Є послаблення. Але ми готуємо нові контингенти й посилені конвої від партнерів, що дає нам велику перевагу,

– зазначив Микола Маломуж.

Тому Путін намагається показати, що у нього ще є ресурси, що може залучити новітні системи та союзників, включаючи КНДР, натякаючи цим на нескінченну війну. Також диктатор прагне подавити дух українців, щоб схилити до переговорів. Для цього застосовує ядерну риторику та атаки "Шахедами".

Україна готує альтернативні, але стратегічні рішення щодо ворога. Зокрема, новітні операції на неочікуваних напрямках, які дозволятимуть не лише утримувати позиції, а й завдавати потужних ударів з метою нейтралізації і в перспективі вибиття ворога з української території.