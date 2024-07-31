Це люди Кремля, – ексглава Міноборони Литви про групу Орбана в ЄП і переговори з Росією

У Страсбурзі відбулося перше пленарне засідання переобраного Європарламенту. Євродепутати встигли проголосувати за резолюцію на підтримку України, попри посилення прокремлівських настроїв.

Чого очікувати Україні упродовж наступних п'яти років та якими стануть виклики для самої Європи в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла литовська євродепутатка Раса Юкнявічене.

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Європарламент після виборів: що буде з підтримкою для України

На вашу думку, чи зміниться позиція Європарламенту щодо підтримки України протягом наступних п'яти років?

Вже пролунав дуже чіткий меседж, що ми, депутати Європарламенту 10-го скликання, переважна більшість з нас підтримує Україну. Голосування за резолюцію щодо України на першому пленарному засіданні не є традиційним. Це був вийняток, який запропонував лідер нашої політичної групи Манфред Вебер. Інші політичні групи прийняли цю пропозицію і ця ініціатива виявилась успішною. Ми хотіли продемонструвати, що ми єдині щодо підтримки України, як це було і в попередньому скликанні Європарламенту.

Так, у нас є депутати з крайніх правих і крайніх лівих груп. Вони мають різні думки, але вони є меншістю в парламенті. Тож, я думаю, що упродовж наступних п'яти років, ми збережемо ту ж проукраїнську більшість. Але лише ухвалення резолюцій недостатньо.

Звичайно, Україна потребує дуже чіткої підтримки в обох напрямках – чи то військова підтримка, чи фінансова допомога. Крім того, процес розширення ЄС та членство в Євросоюзі не менш важливі, ніж інші питання. Дуже багато людей розуміють, що ми боремося разом з Україною, а Україна бореться і за нашу свободу також.

На вашу думку, чи зможуть представники "Патріотів за Європу" та "Європи суверенних націй" блокувати продовження підтримки України?

На щастя, вони не зможуть цього зробити, оскільки у нас є чітка більшість. Перша резолюція щодо України стала важливою, аби продемонструвати, що ця більшість є.

Головні виклики для Європи на наступні п'ять років

Росія посилила свої гібридні атаки. Водночас ми бачимо зростання популярності крайніх правих чи лівих сил, які виступають проти євроінтеграції. З якими перешкодами зіткнеться Євросоюз у майбутньому?

В Україні триває справжня конвенційна війна, але ця війна проти ЄС також є справжньою. Путін, Кремль намагаються послабити нашу демократію, нашу єдність. Вони намагаються використовувати різного роду дезінформацію, знайти довірених осіб в Європарламенті й впливати політично, а також проводять різні атаки.

Ми побачимо і вже стикаємося із саботажем, щось відбувається зі стратегічною інфраструктурою. В Литві ми вже мали дивні пожежі, навіть у ТЦ, де помітили сліди Кремля. У Польщі вже заарештували кількох підозрюваних, які були причетні до подібних подій.

Ми повинні бути готовими. Під час останнього саміту у Вашингтоні країни-члени НАТО обговорювали це питання. Отже, Росія веде різного роду війни. Для нас, на західній лінії фронту, важливо зберігати нашу єдність і сприяти чіткому розумінню того, чого ми хочемо досягти. Нам дуже потрібна чітка стратегія перемоги України. Ось такими я бачу виклики упродовж наступних п'яти років.

В Європарламенті з'явилась третя за розміром фракція "Патріоти за Європу", які виступають проти підтримки України. Яке ваше ставлення до цього?

Список тих, хто проголосував чи не проголосував за першу резолюцію щодо підтримки України, демонструє, що можливо, є більше їхніх однодумців. Я ставлюся до них, дійсно, як до ставлеників Кремля. Можливо, не всі в цій політичній групі однакові, але ясно, що відверто прокремлівською є інша політична група – "Європа суверенних націй".

Заклики Орбана до перемовин з Москвою

Тим часом Угорщина головує в Раді ЄС, а угорський прем'єр Віктор Орбан розпочав це головування зі свого так званого "мирного турне" до Москви та Пекіну. Чого очікувати Україні від угорського головування?

Я думаю, що угорське головування не завдасть великої шкоди, оскільки ми підходимо до транзитного періоду. Ми ще не знаємо оновлений склад нової Єврокомісії. Крім того, у наступні шість місяців ми побачимо, що відбуватиметься у Сполучених Штатах.

Ми повинні сконцентруватися на тому, щоб переконати Вашингтон не відходити від проблем, які у нас є в Європі. Тому, це мене турбує найбільше.

На фоні всіх закликів до миру, за яких умов Україна могла б вести переговори з Росією?

Це не моя справа про це говорити, про це має говорити Україна. Ми будемо підтримувати українську позицію. Однак, звичайно, позиція України залежатиме і від нашої. Якщо допомоги буде достатньою, то позиція буде однією. Але якщо ми не зможемо разом зі Сполученими Штатами достатньо підтримати Україну, то це послабить її позицію.

На фоні президентських виборів в США, чи готовий Європарламент до того, що Трамп може здобути перемогу?

Ми маємо бути готові до викликів завжди, як європейський континент та Європейський Союз, і не важливо, чи виграє Трамп. Тому що потрясіння у світі не закінчаться.

Ми не знаємо, що станеться десь в Індо-Тихоокеанському регіоні чи деінде.

Тож Сполучені Штати, можливо, і мають ресурси, але не ресурси для всіх можливих світових воєн. І тут Трамп та республіканці мають рацію, що Європа має робити більше у сфері оборони.

– євродепутатка від Литви, членкиня найбільшої політичної групи "Європейська народна партія" в Європарламенті.З 1996 по 2020 роки була членом Сейму Литви. Упродовж 2008 – 2012 років була міністеркою оборони країни.