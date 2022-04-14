А чого досяг ти, – Арестович зіронізував над бойовиками, які завели проти нього "справу"
Джерело:фейсбук Олексія Арестовича
Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович посміявся з проросійських бойовиків. На окупованому Донбасі вирішили відкрити проти Арестовича "справу".
Раднику глави ОП інкримінують "екстремізм"
У своєму фейсбуці Арестович опублікував скриншот заголовку новини. У ньому йдеться, що бойовики відкрили "кримінальну справу" проти нього.
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Раднику глави ОП інкримінують "екстремізм". Арестович відреагував на рішення бойовиків з гумором.
А чого досяг ти?,
– лаконічно написав він.
Бойовики "переслідують" Арестовича вслід за Білоруссю
У середині березня у Білорусі відкрили кримінальну справу проти Арестовича. Цьому передував заклик радник глави ОП до рейкової війни.
У Білорусі в заявах Арестовича побачили "тероризм". Тоді радник Андрія Єрмака пожартував, що за нього можуть заступитись українські жінки.
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