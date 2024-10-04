Це феномен: Курська операція побудила найбільший страх росіян

Курська операція викрила багато проблем Росії, зокрема дефіцит особового складу. Тому росіяни, які досі підтримують політику Владіміра Путіна й війну проти України, злякалися, що через наступ Збройних Сил у країні-агресорці можуть оголосити загальну мобілізацію.

Про це 24 Каналу сказала соціолог, засновниця дослідницької групи ExtremeScan Олена Конєва, зауваживши, що загалом владі й решті росіян було відверто байдуже на жителів Курщини.

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Чому росіяни готові віддавати свої гроші на контрактну армію

З початком Курського вторгнення у Росії виник цікавий феномен – з'явилася висока тривожність щодо потенційної мобілізації. Успішна й неочікувана для всіх Курська операція показала, що у російській армії є очевидний дефіцит людських ресурсів.

Це егоцентрична реакція. Росіяни переймалися не стільки за жителів Курщини, як боялися за себе,

– зазначила засновниця дослідницької групи ExtremeScan.

З 37% у серпні до 43% у вересні у Росії збільшилася кількість людей, які вважають, що потрібно витрачати гроші на армію. Якщо дивитися на це поверхнево, то можна сприйняти, що це мілітарна реакція, однак це не так.

Секрет цих показників простий – армія у Росії переважно комерційна й люди розуміють, що основа збройних сил це виплати. Саме тому частина росіян, коли відбулося вторгнення, проявили готовність віддавати гроші на контрактну армію, адже тоді не буде потреби у масовій мобілізації.

Курське вторгнення має неабиякий впливав на росіян. Факт перетину "священних" російських кордонів, присутність українських військових та техніки показали провал російської армії. Й пропаганда тут вже не допоможе,

– мовила Конєва.

За її словами, підтримка війни серед російського суспільства падає. Адже росіянам не потрібна війна, у якій їм потрібно воювати.

Зверніть увагу! Російська влада уникає нової мобілізації, оскільки боїться негативної реакції серед населення. До слова, Кремль досі не зміг придушити локальні протести, які організували дружини російських мобілізованих солдатів з моменту часткової мобілізації, оголошеної 21 вересня 2022 року.